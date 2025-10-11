Hospital Psiquiátrico San Camilo reanuda atención a usuarios de Nueva EPS tras acuerdo de pago

Bucaramanga

La ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo de Bucaramanga informó que logró concretar un acuerdo de pago con la Nueva EPS, lo que permitirá mejorar la situación financiera de la institución y reanudar la atención a los miles de usuarios afiliados a esa entidad promotora de salud, a quienes se les había bloqueado los servicios en días pasados.

De acuerdo con el comunicado oficial, esta solución fue posible gracias a la gestión de la agente especial interventora y al trabajo conjunto con el equipo directivo de la Nueva EPS.

Lea también: ¡Confirmado! Bucaramanga irá a elecciones atípicas de alcalde el próximo 14 de diciembre

La gerente del hospital, Natalia Sofía Ojeda Ortiz, destacó que este acuerdo representa el compromiso de mantener la atención oportuna y de calidad a los ciudadanos del nororiente colombiano, en temas de salud mental, que hoy demandan una atención prioritaria.

Podría interesarle: Cierres viales en Bucaramanga por la Media Maratón FCV ¿cuándo? Horarios y rutas alternas

Así las cosas, con la firma del acuerdo, la entidad confirmó que a partir del 10 de octubre, fecha de emitido el comunicado, se restablece plenamente la atención a los usuarios de la Nueva EPS.

La deuda de Nueva EPS con el Hospital Psiquiátrico San Camilo supera los $12.855 millones, siendo esta la razón por la que se había suspendido la atención a estos pacientes.