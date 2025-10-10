¡Confirmado! Bucaramanga irá a elecciones atípicas de alcalde el próximo 14 de diciembre

Bucaramanga

La Gobernación de Santander confirmó este viernes que las elecciones atípicas de alcalde de Bucaramanga se llevarán a cabo el próximo 14 de diciembre de 2025. La decisión se tomó tras recibir la respuesta oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que ratificó su capacidad técnica y operativa para organizar los comicios.

Según el pronunciamiento, la Registraduría recordó que sus funciones en materia electoral se concentran “en la organización logística de los procesos democráticos”, incluyendo la inscripción de candidaturas, designación de jurados, capacitación de actores electorales, y la disposición de puestos de votación y escrutinios.

“La Registraduría se encuentra preparada técnicamente para cumplir con sus funciones y realizar la nueva elección de alcalde de Bucaramanga el 14 de diciembre de 2025, una vez se expida el decreto de convocatoria”, señaló Juvenal Díaz Mateus, gobernador de Santander.

El gobernador indicó que, tras la confirmación del ente electoral, procederá a firmar el decreto de convocatoria este mismo viernes y remitirlo directamente al registrador nacional. Con ello, la Registraduría deberá emitir la resolución que formaliza el calendario electoral, el cual comenzará el martes 14 de octubre y tendrá una duración de dos meses.

Con esta decisión, Bucaramanga entra oficialmente en el periodo previo a las elecciones atípicas, que se desarrollarán luego de la salida del anterior mandatario local, Jaime Andrés Beltrán. Las autoridades aseguraron que se garantizarán todas las condiciones logísticas, de seguridad y transparencia para el desarrollo de la jornada atípica electoral.