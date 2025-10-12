Johan Carbonero explica sus lágrimas tras su primer gol con la Selección: “Aquí está la revancha”

La Selección Colombia sigue mostrando un gran nivel tras la clasificación a la Copa Mundial del 2026. Luego de finalizar las Eliminatorias Sudamericanas, en este mes de octubre se organizaron dos fechas FIFA para la preparación de los equipos previo a esta cita gran orbital.

En el primer encuentro del combinado nacional, disputado este sábado, superó por goleada 4-0 a México. Los dirigidos por Néstor Lorenzo, fueron muy superiores al rival, mostrando seguridad en la defensa, que tuvo varias novedades como la titularidad de Willer Ditta y Álvaro Angulo.

En el arco, también se dio el regreso tras casi dos años de David Ospina, arquero referente de Colombia, que jugó su partido 130 con la Selección, siendo así el futbolista con más compromisos disputados con la Selección. La otra novedad fue el debut de Kevin Serna, extremo que juega en Brasil con Fluminense.

¿Qué dijeron los futbolistas colombianos?

Tras estos compromisos de preparación, que se prestan para ajustar novedades y probar jugadores, estas fueron las sensaciones de algunos referentes, sobre esta espectacular presentación.

Jefferson Lerma: “Estamos en proceso de crecimiento, cada partido o cada fecha es un aprendizaje y siempre se quiere llegar al máximo nivel, gracias a Dios hoy hemos tenido un gran partido, no solamente en lo individual, sino en lo colectivo. Nos vamos contentos por el nivel que ha demostrado el equipo, entonces eso es importante de cara el Mundial, Dios permita que ese sea el camino de lo que viene”.

El jugador que marcó el tercer gol de Colombia, con una media volea, comentó. “Fuimos muy dinámicos y efectivos a la hora de resolver el partido. En algún momento supimos adaptarnos a la perdida del balón, porque México en algún momento del partido nos dominó, pero sabíamos que teníamos el plan que era contragolpearlos, por el lado de Lucho o por el otro… Esto continúa y toca pulir pequeños detalles, para ser cada día mejor y crecer de una gran magnitud”.

Kevin Serna: “Una linda manera de debutar, con este resultado, un resultado positivo y bien, contentos por el triunfo... La verdad, el profe ya me había comentado que ellos salían mucho por ese sector, entonces buscábamos contrarrestarlo con Daniel (Muñoz), por ahí hoy toco hacer el trabajo como se dice, sucio, pero lo más importante es el triunfo, nos quedamos con eso que es lo positivo y ahora prepararnos para lo que se viene”.

Johan Carbonero: “Una alegría inmensa se me vino mucho a la mente que hace dos años, cuando el profe Néstor me había convocado, un día antes me lesioné la rodilla de ligamento cruzado, una lesión de un año, entonces esa lesión me dio duro. Siempre he querido estar en la Selección y esa lección me lo impidió. Pero aquí está la revancha”.

Davis Ospina: “Muy feliz de volver a actuar, después de dos años. Muchos sentimientos encontrados, rescatar lo grupal, lo que hizo la Selección en un partido muy complejo, ante una gran selección como la de México”.

El sábado 11 de octubre fue gran día, en cuanto a los resultados deportivos de las dos Selecciones Colombia. Los representantes de la Sub-20, por su parte, lograron la clasificación a la semifinal del Mundial de la categoría que se disputa en Chile.

Las nuevas generaciones para David Ospina: “Felicitarlos por el gran triunfo de hoy, no fue un partido fácil, estuvimos siguiéndolos en el hotel y mostraron esa jerarquía, esa valentía que se tiene que tener en esa clase de partidos ante una gran Selección Española, que jugaba muy bien a la pelota, y bueno, a la final se logra este resultado de poner clasificar a otra semifinal”.

“Que sigan disfrutando… Tienen un gran cuerpo técnico, grandes jugadores. Mandarles desde aquí toda la energía, todos los ánimos y desde aquí los estaremos apoyando para poder conseguir ese paso a la final“, indicó Ospina.