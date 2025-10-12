Capturan en Cota a hombre que extorsionaba a mujer con fotos íntimas obtenidas tras robo de celular

Colombia

En una operación del Grupo Gaula de la Región Metropolitana de Policía La Sabana, fue capturado en flagrancia un hombre señalado de extorsionar a una mujer bajo la modalidad de sexting en el municipio de Cota, Cundinamarca.

De acuerdo con la investigación, el capturado habría obtenido fotografías y videos íntimos de la víctima a través de un teléfono celular que le había sido hurtado. Posteriormente, le exigía 900 mil pesos a cambio de no divulgar el material en redes sociales.

Acción del Gaula y antecedentes del capturado

Las labores de inteligencia y el trabajo articulado de los investigadores del Gaula permitieron ubicar al presunto delincuente en el sector del Puente Guadua, donde fue interceptado antes de que se concretara el pago exigido.

Según informó la Policía, el detenido presenta antecedentes judiciales por los delitos de hurto y extorsión.

Llamado a la prevención y la denuncia

El Gaula de la Región Metropolitana de Policía La Sabana reiteró su compromiso en la lucha contra la extorsión e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de este delito.

“La línea gratuita 165 está disponible las 24 horas del día para recibir denuncias y brindar orientación a las víctimas”, recordó la institución.

La Policía también insistió en la importancia de proteger la información personal y los contenidos digitales, recordando que el autocuidado y la denuncia oportuna son claves para prevenir casos de sextorsión y otros delitos informáticos.