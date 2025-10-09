En Apartadó, cuatro personas cometieron un millonario hurto y en la huida fueron atrapados

Apartadó- Antioquia

Luego de la alerta que recibió la policía de Urabá sobre un hurto a un inmueble de Apartadó, las unidades reaccionaron y capturaron a cuatro hombres que huían en un vehículo particular en el sector El Porvenir de la vecina población del distrito de Turbo.

Los cuatro detenidos en flagrancia tienen cédulas de la ciudad de Bogotá. Además, se detalla que estas personas ingresaron a una vivienda del municipio de Apartadó de donde se robaron una gran cantidad de objetos que guardaron en el carro en el que fueron interceptados.

“De manera inmediata, realizamos un plan candado en el eje vial de la subregión, logrando ubicar e interceptar el vehículo con nuestras unidades de la seccional de tránsito y transporte en la vía que comunica al municipio apartado con Turbo, logrando la captura en flagrancia de cuatro ciudadanos, todos con cédulas de ciudadanía de Bogotá y la recuperación de todos los elementos que habían sido evaluados en aproximadamente 80 millones de pesos”, agregó el coronel Jovanni Cepeda Sanabria, comandante de la policía Urabá.

Entre los objetos robados se destacan 20 relojes de diferentes marcas, 23 anillos, 8 manillas y 7 cadenas de oro y plata. También 36 pares de aretes de oro y plata.