“Megatoma” en Buenaventura: más de 30 capturas en ofensiva contra el crimen organizado

Una operación que fortalece la seguridad en el Pacífico.

Para contrarrestar las estructuras criminales dedicadas a la extorsión, narcotráfico, tráfico de armas y minería ilegal en Buenaventura, las autoridades adelantaron una Megatoma en este Distrito del Valle del Cauca.

Durante los operativos fueron capturados 39 presuntos integrantes de grupos armados y se realizaron 35 allanamiento, entre ellas Elkin Johan Largo Trochez, alias “Jaime”, explosivista del Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc y Ferney David Montaño Vallecilla, alias “Peluca”.

Incautaciones

El operativo permitió la incautación de 18 armas de fuego, 757 cartuchos, 23 proveedores, 7 granadas de fragmentación, 2,9 toneladas de estupefacientes, 26 celulares, 4 motocicletas, 120 armas blancas, dos contenedores con mercancía avaluada en más de 18 millones de pesos y una retroexcavadora empleada para minería ilegal, valorada en 650 millones.

Además, se efectuaron 56 mil verificaciones de antecedentes a personas, vehículos y motocicletas, reforzando la presencia institucional y el control territorial en las zonas más afectadas por el crimen organizado.

“Una vida salvada”

Por su parte, la General Sandra Liliana Rodríguez, comandante del Departamento de Policía Valle, resaltó la importancia del trabajo articulado entre las instituciones y el impacto social del operativo:

“El estupefaciente que se incauta representa una vida de un joven que extraemos de este letal vicio que tanto afecta a nuestra juventud. Además, la captura de integrantes del ELN y del Frente Jaime Martínez es un paso firme contra quienes operacionalizan acciones violentas en el Pacífico”.

MEGATOMA en Buenaventura. Ampliar

La oficial explicó que la Megatoma se desarrolló en puntos estratégicos como las comunas 6, 8, 10, 11 y 12, e incluyó la intervención de la cárcel y el centro transitorio de Marte, donde se hallaron celulares y otros elementos prohibidos.

“Este tipo de acciones conjuntas nos permiten ejercer un control permanente sobre los establecimientos penitenciarios y los corredores viales, evitando que armas y drogas ingresen por los puertos o vías del país”, señaló la General Rodríguez.

El operativo contó con la participación de 1.176 uniformados de la Policía Nacional, la Armada de Colombia y el Ejército Nacional, bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación.