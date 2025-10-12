Cancillería inicia gestiones para atender la situación de 40 ciudadanos detenidos en Venezuela

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia inició gestiones para atender lo que calificaron como una “crisis humanitaria” por la situación de, al menos, 40 ciudadanos detenidos en Venezuela.

El viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jassir se reunió con funcionarios del Ministerio y autoridades locales para escuchar a los familiares de estos colombianos, quienes alertaron sobre presuntas violaciones a los derechos humanos de los detenidos en el país fronterizo.

La reunión tuvo lugar en el municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander, en el Centro Nacional de Atención a Frontera (CENAF). Además de Jaramillo, asistieron los funcionarios de la Cancillería, Sebastián Ochoa y Felipe Ariza, y el personero del municipio, Óscar Eduardo Cabrales.

Tras el encuentro, la Cancillería se comprometió a plantearle nuevamente al presidente, Gustavo Petro, y a la canciller, Rosa Villavicencio, la necesidad “inaplazable” de reunirse con los familiares de los connacionales detenidos en Venezuela.

También se acordó que el jueves, 16 de octubre, el Ministerio de Exteriores compartirá un “borrador de misión humanitaria para establecer canales de difusión y alcance en Venezuela” con los familiares y demás actores del proceso.

Así, se instalará una mesa técnica con la participación de los familiares, las entidades y algunos representantes del Congreso para mantener un monitoreo constante de los compromisos adquiridos, principalmente por la Cancillería, que también dijo que “buscará contactos con los medios de comunicación” para abordar la “urgencia humanitaria y las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario que los familiares de los detenidos han denunciado públicamente”.

El pasado sábado, 11 de octubre, familiares de los colombianos retenidos en el país fronterizo se concentraron en el puente internacional Simón Bolívar, que conecta Cúcuta con San Antonio del Táchira, para exigir su liberación y denunciar las condiciones de reclusión en las que se encuentran.

Los familiares de estas personas aseguran que no han tenido acceso a procesos judiciales regulares ni comunicación con ellos.