Familiares de colombianos detenidos en Venezuela, bloquearán el puente internacional Simón Bolívar

Cúcuta

A las 8 de la mañana, de este sábado 11 de octubre, iniciará la jornada de protesta que adelantarán los familiares de 38 colombianos detenidos en cárceles de Venezuela. El punto de encuentro es el puente internacional Simón Bolívar, desde donde exigirán a los gobiernos de Colombia y Venezuela, la pronta liberación de sus seres queridos.

“Van a venir familiares de todos los 38 colombianos que están detenidos en Venezuela” aseguró Dolly García, madre del abogado Iván Colmenares.

Resaltó que para ella, esto no es una detención, “es un secuestro en Venezuela, porque eso es lo que hemos hablado todas las familias, ellos están secuestrados en Venezuela”.

Hizo la invitación a todas aquellas persona que se quieran unir a esta jornada, para que los acompañe, señalando que sus seres queridos están viviendo una verdadera odisea en las cárceles venezolanas, por delitos, que según García, no tiene fundamentos.

“Vamos a cerrar el puente por unas horas, para ver si el gobierno nos escucha. Mi hijo, por ejemplo, ya va a cumplir un año allá, secuestrado injustamente. Necesitamos que el presidente nos escuche”.

Aseguró que en diálogo que ha tenido con personas que han podido ver a su hijo, el abogado Iván Colmenares, en una cárcel en Venezuela, le indican que el profesional está sufriendo de depresión, “por los malos tratos que recibe diariamente”.