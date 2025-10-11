Trump confirma que viaja a Egipto para participar en las conversaciones de Israel y Hamás

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que viajará este fin de semana a Israel y que posteriormente llegará a Egipto en el marco del acuerdo de liberación de rehenes y retiro de tropas logrado con Hamás durante la semana.

#MUNDO | El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que viajará este fin de semana a Israel y luego a Egipto para estar presente en las conversaciones indirectas entre Israel y Hamás, cuyo acuerdo para suscribirse a la primera fase del plan de paz en Gaza se espera… pic.twitter.com/mGpptl5Ufj — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 10, 2025

“Iré a Israel (...) hablaré con el Knesset (Parlamento israelí) y luego también iré a Egipto”, afirmó el mandatario durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Trump no detalló el itinerario de su viaje pero recordó que el lunes iniciará la liberación de rehenes, uno de los puntos acordados entre Israel y Hamás este miércoles.

El acuerdo también contempla la retirada parcial de tropas israelíes de Gaza y la apertura de canales humanitarios para el suministro de alimentos y medicinas, marcando un alto el fuego temporal en la región tras dos años de ataques de las Fuerzas Armadas de Israel.

A propósito, Trump señaló que confía en que se mantenga el cese al fuego porque “todos están cansados de la lucha”.

De acuerdo con el medio digital estadounidense Axios, Trump planea una especie de cumbre sobre Gaza en Egipto con la participación de líderes del mundo árabe y algunos países europeos al inicio de la próxima semana.

La iniciativa busca supervisar la reconstrucción de Gaza, coordinar la asistencia internacional y crear mecanismos de monitoreo para garantizar que se cumplan los compromisos del alto el fuego, reforzando el rol de Estados Unidos como mediador en la región.

Trump confirma diálogo con María Corina

Por otro lado, el mandatario confirmó que sostuvo una reunión con la líder opositora venezolana, María Corina Machado, tras haber recibido el premio Nobel de la paz.

#MUNDO | El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el diálogo con la líder opositora venezolano María Corina Machado y dijo que fue "muy amable" por dedicarle el premio.



Además, expresó su confianza con que se mantenga el cese al fuego en Gaza.



Vía @zamoelgr… pic.twitter.com/vQc4zQazlH — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 11, 2025

El presidente dijo que María Corina era “muy amable” por dedicarle el premio. Entretanto, la líder política venezolana envió un mensaje de agradecimiento: “hoy más que nunca contamos con el presidente Trump y los estadounidenses”, entre otros, para alcanzar la libertad y la democracia en Venezuela