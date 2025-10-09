Nuevos detalles del acuerdo entre Israel y Hamás: Trump dice que habrá ‘desarme’ en la próxima fase

Reunión entre el presidente Donald Trump y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Foto: Getty Images. / SAUL LOEB

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el desarme será parte de la segunda fase del acuerdo sobre Gaza, en un contexto en el que Israel insiste en que Hamás debe entregar sus armas.

“No voy a hablar sobre eso porque ustedes más o menos saben qué es la fase dos. Pero... habrá un desarme”, dijo Trump a reporteros durante una reunión de su gabinete.

El mandatario agregó que también habría “retiradas” de las fuerzas israelíes.

Israel no liberará al líder palestino Marwan Barghouti

Una portavoz de la Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó que el dirigente palestino Marwan Barghouti, en prisión desde 2002, no será liberado en el intercambio de detenidos palestinos a cambio de los 48 rehenes en poder de Hamás previsto durante el alto el fuego.

La portavoz, Tal Heinrich, detalló que Barghouti, destacado líder del movimiento nacionalista Fatah, seguirá en prisión, y que la lista de los casi 2.000 palestinos que se espera sean liberados se hará pública esta noche, tras la reuniones del gabinete de seguridad y de Gobierno en la que Israel ratificará el acuerdo.

Unos 250 de los liberados son presos condenados a cadena perpetua, mientras que otros 1.700 son detenidos en la Franja de Gaza, especificó a EFE un miembro del buró político de Hamás.

Bhargouti fue detenido en 2002 por Israel durante la segunda Intifada, acusado de supuestos vínculos con un ataque que provocó la muerte de cinco personas, pero con el que dijo que no tuvo nada que ver, si bien fue condenado a cinco penas de cadena perpetua.

Turquía participará en mecanismo de vigilancia

El presidente Recep Tayyip Erdogan indicó que Turquía participará en un grupo de trabajo encargado de vigilar la aplicación de un acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás.

“Esperamos que Turquía participe en el grupo de trabajo que vigilará la puesta en marcha del acuerdo en el terreno”, dijo el presidente turco, que envió una delegación a Egipto, donde se está negociando el acuerdo de tregua.

El jefe de Estado también subrayó la voluntad de Turquía de participar “con la comunidad internacional en los esfuerzos de reconstrucción de infraestructuras” del territorio palestino.

Además, señaló que “es crucial aportar urgentemente ayuda humanitaria completa a Gaza, el intercambio de rehenes y prisioneros y que Israel cese inmediatamente sus ataques”.