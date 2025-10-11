Santa Fe recibe a Llaneros buscando ratificar su cupo dentro del grupo de los ocho: cómo seguir

Independiente Santa Fe enfrentará a Llaneros a primera hora de la jornada dominical, por el partido correspondiente a la fecha 15 de la Liga Colombiana. Entre estos dos equipos solo hay un punto de diferencia, es por eso que una victoria es muy importante para los dos, con el objetivo de buscar un cupo a los cuadrangulares de fin de año.

El equipo bogotano acumula cinco compromisos sin perder por Liga. Se ubican en la séptima posición con 20 unidades y necesitan sumar un triunfo en su casa para afianzar su cupo dentro del grupo de los ocho. Ya que en la mitad la tabla, entre el sexto, Deportes Tolima, y el undécimo, que es Llaneros, solo hay cuatro puntos de diferencia.

Lea también: Independiente Santa Fe confirmó lesión de titular clave en título de Liga Colombia 2025-1

Tras la eliminación de Los Leones en la Copa Colombia ante Independiente Medellín en los cuartos de final, ahora el objetivo principal es conseguir el bicampeonato de la mano de Francisco López, entrenador encargado y su capitán Hugo Rodallega. Sin embargo, llegan con una baja sensible, el arquero titular, Andrés Mosquera Marmolejo, por una lesión muscular en su pierna izquierda.

Preparamos la fecha 15 de la @LigaBetPlayD 🇮🇩 ante @ClubLlanerosFC en El Campín 🏟️🦁



🎟️ Adquiere tus entradas 👉 https://t.co/Z0BsJulsmu pic.twitter.com/vm1P5joEG3 — Independiente Santa Fe (@SantaFe) October 9, 2025

Por su parte, Llaneros, que tuvo un muy buen arranque este semestre, ya salió de los ocho primeros. Se ubica en la posición 11 con 19 unidades y llega con la ilusión de conseguir un triunfo como visitante para regresar a la zona de clasificados. En la jornada anterior empataron 0-0 ante Fortaleza.

El último antecedente entre Santa Fe y Llaneros fue el compromiso disputado por la fecha 15 del semestre anterior, el 30 de abril del 2025, en el estadio Bello Horizonte de Villavicencio. La victoria fue para los santafereños con gol de Daniel Torres.

Le podría interesar: América busca un triunfo ante Equidad para seguir con vida en Liga: fecha, hora y cómo seguir

Hora, fecha y cómo seguir

El partido entre Santa Fe y Llaneros se jugará este domingo 12 de octubre a las 2:00 P.M. (hora colombiana), en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, todas las emociones las podrá vivir a través del Fenómeno del Futbol de Caracol Radio y en el minuto a minuto del portal web.