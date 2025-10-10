América busca un triunfo ante Equidad para seguir con vida en Liga: fecha, hora y cómo seguir

En el cierre de la jornada sabatina se enfrentarán América de Cali y Equidad por el partido correspondiente a la fecha 15 de la Liga Colombiana, el compromiso se jugará en el estadio Pascual Guerrero de la capital vallecaucana.

Para el equipo Escarlata la victoria es obligatoria, si quiere continuar aferrándose a las posibilidades matemáticas para clasificar a los cuadrangulares finales. América llega a este duelo tras caer en la jornada anterior con Millonarios, quedando así en la posición 16 de la tabla con 14 puntos, a seis unidades de Deportivo Cali, que ocupa la octava posición.

Generalmente, el número mágico para ingresar a las finales de los torneos cortos es 30 o 31 puntos, por lo que América, ya sin margen de error, debería ganar todos los compromisos que le quedan, estos son ante: Equidad, Cali, Junior, Boyacá Chicó, Unión Magdalena y Medellín.

De lograr estos triunfos, los dirigidos por David González llegarían a 32 unidades, pero se tendría que mirar el desempeño de los demás rivales, para saber si se consigue la entrada a los cuadrangulares del semestre de clausura.

Por su parte, Equidad es el colero del campeonato, tiene tan solo 11 puntos de 42 posibles y llega tras perder 0-1 con Once caldas en su casa. Esta ha sido una de las peores campañas que se le ha visto al equipo asegurador en los últimos torneos colombianos, donde anteriormente peleaban el ingreso al grupo de los ocho y eran un fuerte rival en su casa.

Luego del cambio de dueño del equipo bogotano a principios del 2025 a Tylis-Porter Group, que adquirió el 99% de las acciones que pertenecían a los aseguradores, los resultados deportivos no le han favorecido, pues en el semestre anterior también fue el último club de la Liga Colombiana.

¿Cómo seguir el partido?

El compromiso entre América y Equidad está programado por la Dimayor, para que se juegue este sábado 11 de octubre a partir de las 7:30 P.M. (hora colombiana), en el estadio Olímpico Pascual Guerrero. Lo podrá seguir a través del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y en el minuto a minuto de la página web.