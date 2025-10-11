Neymar fue amparado por leyenda de Brasil: “sigue siendo nuestra mayor esperanza”

La Selección de Brasil goleó 0-5 a Corea del Sur en el primer compromiso amistoso de octubre, gracias a un doblete de Rodrygo, otro de Estêvão y una anotación de Vinícius Júnior.

Ahora, La Verdemarela debe encarar el duelo frente a Japón en Tokio, programado para el 14 de octubre desde las 5:30 am. Neymar, una de las principales figuras de este siglo para Brasil, no estuvo dentro de la convocatoria, producto de sufrir su cuarta lesión en la pierna derecha desde su regreso al Santos, puntualmente en el músculo recto femoral.

Cabe mencionar que el jugador se recuperó en agosto de 2025, disputó 13 partidos, marcó 3 goles y volvió a ausentarse por molestias físicas.

Julio César respalda a Neymar

En zona mixta, tras la victoria, la leyenda dos veces campeón de la Copa Confederaciones (2009 y 2013) y una vez de la Copa América (2004), fue consultado por el jugador con pasado en Barcelona y PSG, y no dudó en defenderlo tras declarar:

“Creo que Neymar, cuando está en su mejor momento, no solo juega para la selección brasileña, sino para cualquier equipo del mundo. Cada vez que tengo la oportunidad de hablar de Neymar... está muy por delante. Tuve la oportunidad de trabajar con Neymar cuando aún era joven. Era fascinante verlo entrenar y jugar”, afirmó.

Sin embargo, no tardó en reflejar su preocupación por el estado físico del atacante, motivo por el cual e ha quedado por fuera de las convocatorias del entrenador Carlo Ancelotti, y manifestó:

“Obviamente, está pasando por un momento difícil, con lesiones, pero sigue siendo nuestra mayor esperanza. Espero que se recupere de esta lesión lo antes posible, que trabaje duro para estar en óptimas condiciones físicas, para llegar al Mundial y ofrecer lo que todos esperamos”, enfatizó.

“Cuando la situación se acerque, es un chico inteligente, se cuidará bien y estará a disposición de Ancelotti”, complementó.

Así fueron las declaraciones completas del portero Julio César, 3 veces mejor arquero del año, 5 veces campeón de Italia, 1 vez en Champions League, 3 Ligas de Portugal y 4 del Campeonato Brasileño:

