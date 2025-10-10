Selección Colombia vs. México: ¿Quién domina el historial de enfrentamientos?

La Selección Colombia disputará sus primeros dos amistosos previos al Mundial 2026 frente a México y a Canadá este 11 y 14 de octubre, respectivamente. Richard Ríos fue el último jugador en unirse al hotel de concentración.

Cinco partidos oficiales de manera consecutiva acumula la Tricolor sin perder, considerando los últimos enfrentamientos por Eliminatorias. La última derrota la sufrió el 20 de marzo del presente año ante la Selección de Brasil, 2-1 en condición de visitante.

Para estos compromisos, la Tricolor no contará con el defensor Yerry Mina, quien había sido convocado por Néstor Lorenzo, pero durante el partido con el Cagliari Calcio sufrió una molestia muscular y debió ser sustituido a los 20 minutos.

Colombia vs. México: ¿Cuál ha ganado más partidos?

El historial de enfrentamiento entre la Selección Colombia y México está muy parejo. Pues los Aztecas le sacan la ventaja a los cafeteros por sumar una victoria más, ya que han ganado 10 compromisos, empatado nueve y perdido nueve.

Cabe mencionar, que durante los primeros encuentros entre ambas selecciones, México se quedaba con la victoria, mientras que desde los años 2000 en adelante, Colombia empezó a imponerse ante los mexicanos.

¿Cuántas veces se han enfrentado en amistosos?

De las 28 ocasiones que se han encontrado directamente, 24 han correspondido a partidos amistosos, de los cuales la Tricolor ha conseguido 6 victorias, 9 derrotas y 9 empates.

La primera vez que ambas selecciones se enfrentaron fue en 1938, en un partido amistoso que ganó México 3-1. La más reciente confrontación fue en 2023, también en un amistoso, donde Colombia se impuso con el mismo marcador, 3-1.

Historial entre Colombia vs. México

Pese a que Colombia y México no hacen parte de la misma confederación, tienen un historial bastante extenso de enfrentamientos. Desde 1938, ambas selecciones se han encontrado directamente en 28 ocasiones, contando los amistosos, Copa América, Copa Oro y amistosos.

Fecha y hora del partido de Colombia en Barranquilla

Colombia jugará contra México este sábado 11 de octubre a partir de las 8:00 de la noche en el estadio AT&T Stadium de Texas. Usted podrá vivir las emociones de este partido por la transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, así como el minuto a minuto de la página de Caracol Deportes.