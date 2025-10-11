Más de $2 billones han sido invertidos en hospitales públicos de Colombia

El presidente Gustavo Petro aseguró que el sistema de salud preventivo, el cual está enfocado en atender riesgos y enfermedades antes de que se agraven, ya está presente en todos los municipios del país, como parte de la transformación del sistema sanitario colombiano.

Según la Presidencia de la República, el modelo preventiva fue oficializado mediante el decreto 0858 de 2025, que fortalece la atención primaria y el rol de los Equipos Básicos de Salud.

Además, el gobierno afirma que ya hay 10.000 Equipos Básicos de Salud desplegados por todo el territorio, cubriendo regiones apartadas y rurales, para acercar los servicios de salud a comunidades que han estado históricamente desatendidas.

El presidente ha subrayado que este cambio estructural debe acompañarse de una reforma legal que elimine o transforme los mecanismos de intermediación financiera del sistema, reduciendo la intervención de entidades que, en su opinión, encarecen los servicios sin aportar valor.

Por medio de su cuenta de X, el jefe de Estado aseguró que “hoy entrega cumplido el programa de construir un sistema de salud preventivo para Colombia”, y confirmó que: “ya está en todos los municipios.

Petro señaló que gracias a esta inversión de $2,79 billones se logró reducir la tasa de mortalidad infantil a la mitad, al igual que la de las mujeres embarazadas y la mortalidad materna.

Además, destacó que en la población adulta se ha evitado la muerte de un 12% de personas que sufren de enfermedades crónicas controlables”.

De acuerdo con el mandatario, este trabajo fue posible gracias a los 1.386 vehículos como ambulancias, unidades odontológicas, lanchas, buques destinados desde el gobierno para más de 800 municipios del país.

Finalmente, señaló que “hoy Nazareth en el extremo norte de La Guajira tiene hospital de segundo nivel y que Bogotá recupera —en la máxima excelencia que se trabajará con Suecia— su San Juan de Dios”.