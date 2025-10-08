Más de 6.000 pacientes con VIH dejarían de recibir medicamentos por falta de pagos de Nueva EPS( Thot )

La organización Pacientes de Alto Costo, alerta que este miércoles recibieron más de 200 quejas de diferentes pacientes con VIH, denunciando que no están recibiendo sus medicamentos en la IPS SIES, en la que son atendidos, y que la razón de esta situación, es que la Nueva EPS no ha realizado los pagos correspondientes a estas instituciones hace tres meses.

Advierten que durante el día, han remitido 57 quejas a la Nueva EPS, y hay 154 reclamaciones más que están en proceso de ser enviadas a la entidad, sin embargo, el sistema no da abasto.

Por otro lado, aseguran que dicha IPS atiende a 6.000 pacientes de VIH en el país, quienes a partir de hoy se quedarán sin medicamentos, y sin control del virus por falta de retrovirales.

Manifiestan que ya solicitaron una respuesta a la Nueva EPS, pero “el silencio es absoluto”.

“La IPS nos informa que el tema es de pagos, que definitivamente no puede seguir financiando lo de la Nueva EPS, porque tienen deudas grandes para haber soportado estos tres meses sin pago de la Nueva EPS y por lo cual, llegan a tomar esa medida. Nos comunicamos directamente hoy con la presidencia de Nueva EPS, para hablar con la interventora. Nos comunican que se debe pedir primero una cita a un correo”, señala Néstor Álvarez, vocero de Pacientes de Alto Costo.

En ese sentido, también hacen un llamado de la Defensoría del Pueblo, para intervenir por el derecho fundamental a la salud, que en este caso está en riesgo para estos pacientes.