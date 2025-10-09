Supersalud endurece medida cautelar contra Nueva EPS y la extiende hasta febrero de 2026

La Superintendencia de Salud extendió la medida cautelar a Nueva EPS y emitió nuevas directirces a la entidad, ya que hasta ahora no cumple en su totalidad con la estandarización de procesos y el establecimiento de mecanismos de auditoría interna.

A esto se suma que subsiste un alto volumen acumulado de facturas sin auditoría médica retrospectiva, que retrasa el reconocimiento y pago de los servicios prestados, y tampoco ha logrado automatizar el proceso de postulación para el giro de los recursos, el cual es manejado en bases de datos Excel.

Es por eso que a partir de febrero del 2026 la contralora delegada para la Nueva EPS, deberá elaborar y remitir un informe de viabilidad con el análisis y verificación del cumplimiento de las condiciones técnicas, jurídicas, de oportunidad y destinación de los recursos del sistema de seguridad social en Salud a la superintendencia.

De igual forma, se le ordena a la Adres a partir del 1 de febrero que para realizar el giro directo de los recursos programados por la Nueva EPS, deberá contar con el informe de viabilidad emitido por la contralora de la EPS sobre la recomendación del giro de recursos del sistema

Entre tanto a partir del 4 de noviembre de 2025, el equipo de la Nueva EPS encargado de hacer seguimiento a los procesos financieros y operativos para la postulación del giro de los recursos, deberá presentar a la superintendencia un informe mensual identificando los procesos de validación ejecutados, las alertas identificadas y las acciones de mejor implementadas por la entidad.

Agregan, que debe elaborar e implementar la política de pagos y también los controles necesarios para cumplir estrictamente con el proceso de postulación; otro punto clave es la puesta en marcha de la modernización tecnológica de la infraestructura de los sistemas de información de la EPS, definiendo etapas y plazos para su ejecución.