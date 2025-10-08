Salud y bienestar

Nueva EPS abre convocatoria para ajustar su red de prestadores y evitar concentración de servicios

La convocatoria no vinculante estará abierta del 7 de octubre al 7 de noviembre

Andrea Arenas

La Nueva EPS anuncia la apertura de la convocatoria no vinculante para prestadores de servicios públicos y privados, con el fin de diversificar su red y evitar la concentración de servicios irregulares.

Esta convocatoria estará abierta del 7 de octubre al 7 de noviembre, y busca identificar prestadores con infraestructura física, técnica y científica idónea, con cobertura en zonas rurales y apartadas, para fortalecer la capacidad de respuesta

Dentro de los requisitos para postularse, se definió que las IPS interesadas deben presentar propuestas que respondan a:

  • Modelos de atención integrales
  • Esquemas de contratación y pago con indicadores de desempeño.
  • Sistemas de información interoperables para la gestión de riesgos.
  • Metas claras en salud, incluyendo diagnósticos oportunos.
  • Capacidad demostrada de atención y articulación con la red existente.
  • Propuesta de contrarreferencia hospitalaria y ambulatoria

"Resulta entonces indispensable contar con una red asistencial que sea transparente, accesible, integral, interoperable y orientada a resultados”, señala Gloria Polanía Aguillón, interventora de Nueva EPS.

