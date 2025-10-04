Asmet Salud solicitó intervención de entes de control frente a embargos de dineros de la salud

La EPS intervenida Asmet Salud, solicitó a la Procuraduría, Contraloría, entre otras, intervenir los procesos en los que se han decretado medidas de embargo de los recursos de la salud por parte de jueces, especialmente en el periodo actual, ya que se han materializado nuevas medidas cautelares por parte del Juzgado Promiscuo de Concordia.

La solitud se enfoca en levantar dichas medidas, acto que corresponde a los entes de control y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, gobernaciones, alcaldías y Ministerio de Salud.

Hoy en día, se encuentran vigentes medidas que corresponden a dos procesos ejecutivos que continúan el trámite procesal, sobre los cuales la EPS ha realizado denuncias al Juzgado Promiscuo del Circuito de Concordia y posteriores acciones de tutela bajo la premisa de que los recursos de la salud son inembargables.

“La EPS ha venido realizando actuaciones extrajudiciales y administrativas contra este juzgado desde el año 2024, por parte de quienes ha delegado la Superintendencia Nacional de Salud como Agentes Especiales Interventores”, dice la entidad