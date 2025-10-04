Cartagena

Muertes en siniestros viales aumentaron un 31% en Cartagena: motociclistas principales protagonistas

Entre enero y julio de 2025 se registraron 97 muertos por accidentes de tránsito en la ciudad

Caracol Radio

Caracol Radio

Cartagena

La movilidad en Cartagena va más allá de los tiempos de desplazamiento: está marcada también por la seguridad en las vías y las consecuencias de los accidentes de tránsito en la salud y la vida de las personas. Cartagena Cómo Vamos (CCV) presenta un análisis sobre movilidad y accidentalidad vial, un tema clave para comprender los desafíos que enfrenta la ciudad y su impacto en la calidad de vida de los cartageneros.

Accidentes y víctimas en 2024

De acuerdo con el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), entre 2023 y 2024 los atropellos aumentaron un 6%, pasando de 282 a 299. Además, los accidentes de tránsito también aumentaron, un 5%, pasando de 1.254 a 1.318 casos.

Las motos, se consolidan como protagonistas de la accidentalidad: estuvieron involucradas en el 80% de los siniestros registrados en 2024, lo que equivale a más de 1.000 eventos.

Las cifras de Medicina Legal muestran un panorama aún más crítico. Entre enero y julio de 2025 se registraron 97 muertes por siniestros viales en la ciudad, un 31% más que en el mismo lapso de 2024. Con una tasa de mortalidad de 9,6 por cada 100 mil habitantes, Cartagena supera ampliamente a otras capitales del país: Cali (8,6), Medellín (6,1), Barranquilla (5,8) y Bogotá (4,3).

Lo que piensa la ciudadanía

La percepción ciudadana va en la misma dirección de las cifras. De acuerdo con la Encuesta de Percepción Ciudadana 2024, 5 de cada 10 cartageneros están insatisfechos con el cumplimiento de las normas de tránsito y el control de las autoridades. Además, el 45% está insatisfecho con las cebras y el 50% con los puentes peatonales.

Estos hallazgos evidencian que la cultura vial y el control son retos urgentes para Cartagena.

Desde Cartagena Cómo Vamos se reitera la importancia de fortalecer la educación vial, garantizar controles efectivos y avanzar en la mejora de la infraestructura.Reducir la accidentalidad es posible, pero requiere un esfuerzo coordinado entre autoridades y ciudadanía.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad