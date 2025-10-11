Junior sufre 4 bajas de titulares para duelo clave en Liga Colombiana

El equipo médico de Junior de Barranquilla atraviesa por unos días de arduo trabajo, producto de algunos jugadores que no estarán disponibles para la fecha 15 de la Liga Colombiana, donde enfrentará a Alianza en el Estadio Armando Maestre Pavajeau.

Aunque ‘El Tiburón’ marcha en una cómoda posición en el campeonato, desde la segunda posición con 25 unidades, dos por debajo de Atlético Bucaramanga, que es líder.

Lea también: “América se llevó mucho premio”: certero mensaje de Alfredo Arias, tras derrota de Junior en Copa

Alianza está en la novena casilla con 20 puntos, mismo puntaje que Deportivo Cali, que es octavo. Ambos clubes también están igualados en la diferencia de gol.

Tabla de posiciones

Bajas de Junior para el partido

Producto de molestias físicas, José Enamorado es la principal novedad en Junior, junto a Guillermo Celis, Javier Báez y Jermein Zidane Peña. El entrenador Alfredo Arias decidió no contar con los futbolistas para no arriesgarlos a una lesión muscular, debido a que todos so titulares habitualmente.

Le puede interesar: Figura del América reveló su deseo de jugar en Junior: se repite el caso Vergara y Barrios

Día y hora del partido

El conjunto barranquillero viene de perder los últimos dos enfrentamientos (América en Copa y Tolima en Liga), y debe reaccionar para conseguir su tiquete para los cuadrangulares finales de manera anticipada.

Por su parte, Alianza no pierde en Liga desde el 6 de septiembre, cuando ‘El Leopardo’ lo venció 3-1.

Noticia relacionada: Tabla de posiciones de Liga colombiana: Así quedó con victoria de Millonarios sobre América

El compromiso entre Alianza y Junior está programado para el domingo 12 de octubre desde las 4:10 pm.

Cabe mencionar que la transmisión en vivo se podrá seguir en a través de la emisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, así como las novedades y cobertura en directo, por medio del portal web de caracol.com.co.