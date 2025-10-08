Cierres viales en Bucaramanga este domingo 12 de octubre por la Media Maratón FCV

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga anunció cierres viales para este domingo 12 de octubre, por la Media Maratón FCV, evento deportivo que recorrerá las principales vías de la ciudad. Los cierres irán desde las 5:00 a.m a 1:00 p.m.

Según explicó el director de Tránsito, Jhair Manrique, los cierres iniciarán desde la noche del sábado para permitir la instalación de estructuras y dispositivos logísticos, y se mantendrán durante la mañana del domingo mientras se desarrolla la competencia.

“Pedimos a los conductores y peatones planificar sus recorridos y atender las indicaciones de los agentes de tránsito para evitar contratiempos. Estas medidas buscan garantizar la seguridad de los participantes y una buena movilidad en la ciudad”, señaló el funcionario.

Cierres viales que se realizarán este domingo 12 de octubre en Bucaramanga:

De acuerdo con Tránsito de Bucaramanga las restricciones se realizarán así:

Carrera 27 entre las avenidas La Rosita y González Valencia , en ambos sentidos, desde las 9:00 p.m. del sábado 11 hasta la 1:00 p.m. del domingo 12 de octubre .

entre las avenidas , en ambos sentidos, desde las hasta la . Carrera 27 , entre las calles 17 y 56 , en ambos sentidos, desde las 5:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

, entre las calles , en ambos sentidos, desde las Carrera 33 , entre la calle 32 (Plaza Guarín) y la calle 56 , sentido norte-sur .

, entre la y la , sentido . Puente de la carrera 9 , sentido sur-norte .

, sentido . Calle 56 , entre la carrera 33 y la avenida Los Búcaros , calzada oriente-occidente.

, entre la carrera 33 y la , calzada oriente-occidente. Avenida González Valencia , desde la calle 56 hasta el cruce de Siete Bocas , en ambos sentidos.

, desde la hasta el cruce de , en ambos sentidos. Avenida Quebradaseca , entre carreras 27 y 33 , ambos sentidos.

, entre carreras , ambos sentidos. Carrera 30 , entre calles 17 y 32 .

, entre calles . Calle 45 , desde el puente de la carrera 9 hasta el cruce Siete Bocas , sentido occidente-oriente.

, desde el puente de la hasta el cruce , sentido occidente-oriente. Avenida La Rosita, desde Siete Bocas hasta la carrera 27, calzada sur.

Vías alternas para conductores y recomendaciones durante la jornada:

Tránsito recomendó a los conductores tomar vías alternas para evitar demoras y facilitar la movilidad durante el evento.

Entre las rutas sugeridas están: