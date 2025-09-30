Economía

Salario mínimo en 2026 subiría por encima de la inflación, confirma ministro de Hacienda

El ministro Germán Ávila no descarta un incremento de dos dígitos en el reajuste salarial del próximo año, en línea con la mejora del poder adquisitivo.

Ministro de Hacienda, Germán Ávila. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

El incremento del salario mínimo para el 2026 será superior a la inflación, ratificó el ministro de Hacienda, Germán Ávila. Según lo informado por parte del jefe de la cartera ,no se descarta que el reajuste para el próximo año pueda ser de dos dígitos.

Noticia en desarrollo...

