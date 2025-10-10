Delegado de MinEducación se levanta de la sesión de elección de la Universidad del Atlántico

Ricardo Moreno, viceministro de Educación se levantó de la sesión del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico en donde se escogerá al nuevo rector del alma mater. La razón es sobre presuntas extralimitaciones de funciones de uno de los delegados.

La denuncia disciplinaria es contra Miguel Antonio Caro Candenazo, representante ante las directivas académicas de la Universidad del Atlántico.

Según el Ministerio de Educación, todo se dio por la recusación que hay contra el Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano y que dicho representante, actuando como presidente ad-hoc del Consejo Superior, decidió que no sea aceptada.

“Tras no haber presidente para dirimir recusación presentada contra el gobernador Eduardo Verano, de manera arbitraria y con el concurso de la secretaria general Josefa Cassiani nombraron presidente ad-hoc a Miguel Caro, sin que exista normativa que lo permita. En ese contexto y en situación de empate sobre la decisión de enviar o no dicha recusación a la Procuraduría, el representante Miguel Caro se extralimita decidiendo por encima del Consejo Superior que no sea aceptada la recusación contra el Gobernador”, indicó el Ministerio de Educación.

Avanza la sesión del Consejo Superior

Durante la sesión del Consejo Superior primero se va a resolver las diferentes recusaciones que se han interpuesto a diferentes miembros para luego realizar las entrevistas a los candidatos elegibles y posteriormente se escogerá al nuevo rector de la Universidad del Atlántico.