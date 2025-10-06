Luis Díaz, cerca de Kane y a la par de Haaland: el registro histórico que logró en Bundesliga

Luis Díaz, así como cuando llegó a Liverpool, en Bayern Múnich no ha sabido lo que es la palabra adaptación. Su aporte al juego del equipo alemán, así como directo en goles, ha dado mucho de qué hablar para bien, pues se ha llevado elogios por sus grandes actuaciones en sus primeros meses en el cuadro bávaro.

Luis Díaz presiona a Kane: Así quedó tabla de goleadores de Bundesliga, tras doblete del colombiano

Y es que desde el primer partido oficial que disputó, que fue la Supercopa de Alemania contra Stuttgart, comenzó marcando diferencia. En ese juego, marcó su primer gol con la camiseta del Bayern y desde entonces, acumula un total de 10 participaciones directas en la misma cantidad de partidos, con 6 anotaciones y 4 asistencias en 834 minutos.

Sin lugar a dudas es el mejor inicio de temporada de Luis Díaz y, si sigue con ese ritmo y bien físicamente, podría ser su mejor campaña desde que está en Europa. El mejor registro hasta el momento lo tiene con su última campaña en Liverpool, donde en 50 partidos hizo 17 goles y dio 5 asistencias, pero el Alemania el promedio podría aumentar.

Luis Díaz, cerca de Kane y a la par de Haaland

Lucho tuvo recientemente su mejor partido desde que llegó al Bayern. Contra Eintracht Frankfurt salió como figura del juego, luego de marcar un doblete y asistir a Harry Kane para el otro en el triunfo 0-3.

Tras este juego, el guajiro participado directamente en nueve (9) goles en sus primeros seis partidos de la Bundesliga (el otro gol fue por Supercopa), con 5 goles y 4 asistencias. Desde la temporada 2004-2005, que es desde la cual se tienen registros, solo Harry Kane participó en más goles en sus primeros seis partidos de Bundesliga (11). Por su parte, Lucho igualó a Erling Haaland, quien también logró 9 en su momento jugando para Borussia Dortmund. Se resume en que Luis Díaz es el segundo mejor debutante en la historia de la competición, desde que se cuenta con datos.

Vale la pena mencionar que a Lucho no le quisieron dar el gol que convirtió frente al Werder Bremen por la fecha 5. Para la Bundesliga fue convertido por Jonathan Tah, pero el último en tocar el balón, y darle dirección al arco, fue el colombiano. Pudo ser su sexta anotación en liga.

9 - Bayern Munich's Luis Díaz has been directly involved in nine goals in his first six Bundesliga matches (5G, 4A) – since detailed data collection in 2004-05, only his teammate Harry Kane has been involved in more goals in his first six BL matches (11, Haaland also 9). Import. pic.twitter.com/cMzurO2x5C — OptaFranz (@OptaFranz) October 6, 2025

Lucho ha entrado a la perfección en la sintonía de este Bayern Múnich dirigido por Vincent Kompany, que ha ganado seis de seis en la Bundesliga y marcha líder del campeonato y que en Champions League también ha ganado los dos que ha jugado.

Ahora Díaz irá a la Selección Colombia para los amistosos ante México y Canadá, el 11 y 14 de octubre en Estados Unidos, y regresará a Alemania para juegos complicados antes del próximo parón de selecciones. En el calendario se marcan duelos contra Borussia Dortmund, Brujas, Bayer Leverkusen, o PSG, entre otros.