Exjugador francés criticó al Liverpool por la venta de Luis Díaz

Luis Díaz ha hecho un increíble inició de temporada con Bayern Múnich, equipo con el que suma seis goles y cuatro asistencias, es decir, diez apariciones directas en anotaciones del equipo alemán, con el mismo número de partidos oficiales disputados. Este excelente rendimiento ha sido la respuesta del colombiano a la inversión realizada por su fichaje.

En el pasado quedó la historia de Lucho con Liverpool. Conjunto inglés que se ubica segundo en la Premier League, con victorias agónicas que define sobre el final del compromiso y una racha de tres duras derrotas ante Crystal Palace, Galatasaray (por Champions) y Chelsea.

Lea también: Luis Díaz, cerca de Kane y a la par de Haaland: el registro histórico que logró en Bundesliga

El futbolista colombiano era una de las piezas fundamentales en el ataque del entrenador Arne Slot, con la camiseta de los Reds jugó 148 partidos, en los cuales marcos 41 goles y puso 17 asistencias. Luego de ser vendido a los alemanes, las decisiones de los ingleses han sido muy cuestionadas, pese a que fue el equipo que más dinero gastó en el reciente mercado de fichajes, sus nuevas caras no han dado resultados.

¿Qué dijo Cissé sobre la venta de Luis Díaz?

Una de las voces que suma a las críticas por la venta de Luis Díaz, es la del exfutbolista Djibril Cissé, mundialista con Francia en Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, que vistió la camiseta de Liverpool entre 2004 y 2006, siendo una de las figuras en la obtención del título de la Champions League en la histórica final de Estambul en 2004-05.

Djibril Cisse exjugador frances de Liverpool / Getty Images) / LFC Foundation Ampliar

Le podría interesar: Tabla posiciones de Premier League: Así va tras victorias de Arsenal y City, y derrota de Liverpool

Recientemente, Cissé cuestionó esta decisión. “No conozco la historia interna de lo que sucedió durante el verano y en los meses previos, pero ciertamente parece que Díaz ha sido una gran pérdida desde que fue vendido al Bayern Múnich. También ha tenido un rendimiento excelente en la Bundesliga, así que sigue siendo claramente un jugador de élite. Creo que el Liverpool echa de menos su habilidad con el balón cuando ataca”.

Estas declaraciones fueron emitidas para por Liverpool Echo, donde el francés mencionó, “Luis Díaz fue un jugador muy importante para el Liverpool en ese lado izquierdo. La forma en que creaba oportunidades y marcaba goles con tanta frecuencia fue una de las principales razones del éxito del Liverpool en los últimos años”.

Lea también: Posible alineación titular de Colombia para amistoso contra México ¿Lorenzo probará a los nuevos?

En este momento Luis Díaz está en la concentración de la Selección Colombia, enfocado en los compromisos amistosos que se diputaran en un par de días frente a México y Canadá, dos de los anfitriones de la Copa del mundo de 2026.