Dos carreteras en Caldas resultaron tapadas por los deslizamientos causados por las intensas lluvias

Norte de Caldas

Manizales

Los combos de maquinaria y personal operativo de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Caldas se desplazó al sector de El Paraíso, entre Pácora y Aguadas, donde dos derrumbes bloquearon el tráfico a raíz de las intensas lluvias de la madrugada del sábado 11 de octubre. Por ese motivo, adelantan labores de remoción de material y limpieza de vía.

Las autoridades recomiendan a los conductores transitar con precaución y atender las indicaciones del personal en terreno, además, porque las lluvias continuarán en esa subregión del departamento de Caldas.

Alto oriente de Caldas

Las fuertes precipitaciones también afectaron el corredor vial que comunica a los municipios de Pensilvania con Samaná, exactamente en el corregimiento de San Daniel, donde un derrumbe dejó completamente cerrada la vía.

Durante la mañana del sábado 11 de octubre, la maquinaria de la Alcaldía de Pensilvania se desplazó al lugar a remover la capa vegetal mientras hay tiempo seco en esa parte del municipio, con el fin de despejar por completo la vía y se reanude el tránsito vehicular.

Por el momento, no se han reportado otras carreteras con problemas de movilidad en el departamento, sin embargo, sí hay lluvias esporádicas en las subregiones, por lo que piden a los viajeros planear sus desplazamientos con antelación y reportar cualquier novedad a las autoridades.

Cierres por mantenimiento en carreteras de Pácora

Hoy sábado 11 de octubre comenzaron los cierres viales programados en las carreteras: Río Pozo - vía La Lutaima - San Bartolomé - Pácora y El Faro - vía Salamina - La Merced. La causa de los cierres es para atender el plan de atención a emergencias viales y mantenimiento preventivo de la red departamental. Igualmente, la intervención se debe a la respuesta inmediata ante eventos de inestabilidad y afectaciones en vías, conforme al decreto de calamidad pública vigente en Caldas.

La vía Río Pozo - vía La Lutaima - San Bartolomé - Pácora: el cierre será de cuatro meses y las labores se ejecutarán de lunes a sábado entre las 7:30 a. m. y 4:30 p. m. y domingos y festivos de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. Las rutas alternas son: San Bartolomé - Pácora - Aguadas - La Pintada o San Bartolomé - Pácora - Salamina - Manizales.

El sector El Faro - vía Salamina - La Merced: el cierre se programó a partir del 17 de octubre y se prolongará por tres meses. El paso vehicular estará restringido desde las 7:30 a. m. y 12:00 p. m. y entre la 1:00 p. m. a 5:30 p. m.