Conozca el plan de movilidad para festejar el cumpleaños número 176 de Manizales

Manizales

Con motivo del cumpleaños 176 de Manizales, la Secretaría de Movilidad anunció un plan especial para garantizar la seguridad y fluidez vehicular durante las actividades programadas entre el miércoles 8 y el lunes 13 de octubre. Este dispositivo contempla cierres viales, acompañamiento de agentes reguladores

Los agentes de tránsito estarán presentes de forma permanente en las intersecciones de mayor flujo vehicular, apoyando la movilidad de peatones, ciclistas y conductores. Asimismo, se mantendrán unidades recorredoras para evitar el mal estacionamiento y facilitar el acceso a los diferentes puntos de la programación.

Cierres viales confirmados y medidas de tránsito:

Del viernes 10 al domingo 12 de octubre – Plaza de Toros

Cierres en los siguientes puntos:

Carrera 27 con Calle 11.

Calle 11A con Carrera 28.

Avenida Centenario con Carrera 28.

Calle 10 con Carrera 28.

Horarios: viernes desde las 5:00 p. m., sábado y domingo desde la 1:00 p. m., con regulación hasta las 2:00 a. m.

Rutas alternas: Avenida Centenario y Calle 12 (Barrio Bosque).

Durante los tres días del festival Grita Rock, los buses operarán en horario extendido, reforzando la movilidad hacia el sector.

Viernes 10 de octubre – Exhibición de freestyle (BMX)

Cierre vial total sobre la Carrera 23B con Calle 65 (sector Cable Plaza ), entre las 6:30 p.m. y 9:00 p. m.

Ruta alterna: Calle 67 (Perrera Loca) y Calle 66 hacia la Avenida Santander.

Sábado 11 de octubre – II Encuentro de Bandas Musicales MZL 2025

Cierre total entre la 1:00 p.m. y las 7:00 p.m. en el Parque Ernesto Gutiérrez y sus vías adyacentes.

Cierres intermitentes de 30 minutos en:

Carrera 22 con Calle 32.

Carrera 21 con Calle 30.

Carrera 23 con Calle 29.

Carrera 20 con Calle 28.

El recorrido contará con acompañamiento de agentes de tránsito, Policía y personal de Infancia y Adolescencia.

Sábado 11 de octubre – Actividades centrales del cumpleaños de Manizales

Cierre total desde las 5:00 p.m. en los siguientes puntos:

Carrera 22 con Calle 24.

Carrera 23 con Calles 22 y 23.

Carrera 22 con Calle 21.

Ruta alterna: Calle 25 para quienes se dirigen hacia la Carrera 21.

Durante la jornada, se mantendrá la extensión del servicio de buses urbanos y Cable Aéreo hasta las 12:30 a. m., incentivando el uso del transporte público.

Domingo 12 de octubre – Ciclopaseo y desfile de cumpleaños de Manizales

Ciclopaseo de montaña: recorrerá la ruta Plaza de Bolívar → La Cabaña → El Chuzo → San Peregrino → Morrogacho → La Francia, entre las 9:00 a. m. y 12:00 m., con tránsito controlado y acompañamiento de unidades motorizadas de la Secretaría de Movilidad.

Desfile de Carrozas “De la ciudad de bahareque a la ciudad de las puertas abiertas”: cierre total desde Calle 62 (Expoferias) hasta la Calle 32, entre las 6:00 a. m. y 12:30 p. m.

Rutas alternas: Avenida Kevin Ángel y Avenida Paralela.

Lunes 13 de octubre – Reinado Maja

Desde las 8:00 a. m. se realizará el desfile en el sector El Cable, con cierres totales entre Calle 62 y Calle 32 sobre la Carrera 23.

Rutas alternas: Avenida Kevin Ángel, carrera 21 y Avenida Paralela.