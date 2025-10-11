Deportivo Cali enfrentará a São Paulo en los cuartos de final de Copa Libertadores Femenina 2025

Deportivo Cali finalizó la fase de grupos de la Copa Libertadores, con victoria ante Universidad de Chile 2-0 en el estadio Florencio Sola en Buenos Aires, con goles de Melanin Aponzá y Kelly Ibargüen. Ratificando así el gran momento que atraviesan, luego de la obtención del título de la Liga Colombiana, siendo líderes del grupo D con 7 puntos.

Esta clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores Femenina, es resultado de un empate ante Libertada y dos victorias cuando enfrentó a Nacional de Uruguay y Universidad de Chile. Las azucareras son las únicas representantes de Colombia tras la eliminación de la competencia continental de Santa Fe.

Las bicampeonas de Colombia, tienen un difícil reto en los cuartos de final de este torneo internacional, su rival será São Paulo, un fuerte rival en el fútbol femenino, teniendo en cuenta la hegemonía de los equipos brasileños en este torneo. Las paulistas pasaron segundas del grupo C con 6 unidades, resultado de dos triunfos ante San Lorenzo y Colo-Colo, y una derrota ante Palmeiras.

Este compromiso ente Deportivo Cali y São Paulo, se jugará el domingo 12 de octubre a las 6:00 P.M. (hora colombiana). Los otros seis equipos clasificados a esta fase final son: Corinthians (actuales campeonas), Boca Juniors, Ferroviária, Independiente del Valle, Colo-Colo y Libertad.

Cuartos de final de la Copa Libertadores