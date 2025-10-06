Copa Libertadores

Así quedó el Grupo D de la Libertadores Femenina tras la victoria del Cali sobre Nacional de Uruguay

El equipo Azucarero quedó cerca de lograr la clasificación a cuartos de final.

Deportivo Cali vs. Nacional de Uruguay

Deportivo Cali quedó muy cerca de la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina luego de imponerse por la mínima diferencia a Nacional de Uruguay. El equipo vallecaucano venció 1-0 a las charrúas en el primer turno de la fecha 2 por el Grupo D.

El conjunto colombiano dominó levemente el juego, desde la posesión, e hizo más por quedarse con el merecido triunfo. Dos remates al arco para las Azucareras y solo uno para las uruguayas.

Reviva acá el minuto a minuto de Cali 1-0 Nacional

El gol con el que Cali venció a Nacional

Al minuto 45+3′ llegó la anotación para el Cali. Kelly Caicedo cobró un tiro libre que se estrelló en el palo y luego pegó en la mano de la arquera Josefina Villanueva, por lo que el gol se lo dieron en contra a la arquea del elenco uruguayo.

Así quedó Cali en el Grupo D de la Libertadores

PosEquipoPtsPJDif
1Deportivo Cali42+1
2Libertad110
3Universidad de Chile110
4Nacional de Montevideo120

¿Cuándo vuelve a jugar Deportivo Cali?

A falta de que se dispute el juego entre Universidad de Chile y Libertad de Paraguay, por la fecha 2, y partiendo de ese resultado, Deportivo Cali podría clasificar a los cuartos de final en caso de empatar su próximo juego ante las chilenas.

Cali volverá a jugar el jueves 9 de octubre desde las 2:00 p.m. en el Estadio Florencio Sola. A la misma hora se medirán Libertad y Nacional, buscando definir los dos equipos clasificados a cuartos de final.

