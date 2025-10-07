Prográmese acá con el próximo partido de Linda Caicedo en Women’s Champions League

¡Inicia la fase de grupos de la UEFA Women’s Champions League! Este martes 7 de octubre arranca la fase del torneo femenino de clubes en el que participaran 18 equipos. El duelo que inaugurará la jornada es Juventus vs. Sport Lisboa a partir de las 11:45 de la mañana (hora Colombia). Arsenal se encargará de defender su título y espera poder nuevamente a levantar la copa.

Los cuatro primeros se clasificarán directamente a los cuartos de final, disputando el formato tradicional de eliminatorias a ida y vuelta. Mientras que los equipos que terminaron del quinto al doceavo puesto jugarán una ronda eliminatoria de play-offs, los ganadores se enfrentarán en cuartos a los que ya están clasificados.

The new league phase starts tomorrow 🍿#UWCL pic.twitter.com/TE00OWMOcW — UEFA Women’s Champions League (@UWCL) October 6, 2025

Vale recordar que el Real Madrid clasificó a esta instancia del torneo tras eliminar a Eintracht Fráncfort de Alemania. Linda Caicedo fue la que selló la victoria del equipo visitante en el partido de vuelta.

Cabe recordar que hace dos semanas, la colombiana terminó segunda en la votación del Trofeo Kopa a la mejor jugadora de menos de 21 años, una de las categorías de la gala del Balón de Oro 2025. La que venció a la vallecaucana fue la española Vicky López jugadora del Barcelona.

¿Cuándo juega Linda Caicedo?

El Real Madrid hará su debut en la fase de grupos de la Women’s Champions League este miércoles 8 de octubre frente a la Roma en el estadio Alfredo Di Stéfano de España, a partir de las 11:45 de la mañana (hora Colombia). Se espera que Linda Caicedo sea protagonista en esta instancia del torneo, tras el buen desempeño con el que ha venido jugando en el equipo español.

Fechas de los partidos de Linda Caicedo en Women’s Champions League

Así se jugarán las próximos cinco fechas del Real Madrid que contará con compromisos emocionantes.

Jueves 16 de octubre

PSG vs. Real Madrid

Estadio: Campus PSG

Hora: 2:00 p.m. (hora Colombia)

Martes 11 de noviembre

Real Madrid vs. Paris Football

Estadio: Alfredo Di Stéfano

Hora: 3:00 p.m. (hora Colombia)

Miércoles 19 de noviembre

Arsenal vs. Real Madrid

Estadio: Meadow Park

Hora: 3:00 p.m.

Martes 9 de diciembre

Real Madrid vs. Wolfsburgo

Estadio: Alfredo Di Stéfano

Hora: 3:00 p.m. (hora Colombia

Miércoles 17 de diciembre

Football Club Twente vs. Real Madrid

Estadio: Grolsch Veste

Hora: 3:00 p.m. (hora Colombia)