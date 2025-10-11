Concejal Cristian Reyes renunció a su curul del Concejo de Bucaramanga. ¿Será candidato en atípicas?

Bucaramanga

El concejal Cristian Andrés Reyes Aguilar, del partido Cambio Radical, presentó su renuncia irrevocable a la curul de concejal del municipio de Bucaramanga, para el que había sido elegido para el periodo constitucional 2024–2027.

En una carta dirigida a la mesa directiva del Concejo de Bucaramanga, Cristián Reyes manifestó que su decisión obedece al propósito de que Bucaramanga continúe avanzando con determinación y garantizando la continuidad de los proyectos que impulsan el desarrollo de la ciudad, “con más hechos y menos promesas”.

Lea también: ¡Confirmado! Bucaramanga irá a elecciones atípicas de alcalde el próximo 14 de diciembre

El cabildante, a través de su carta de renuncia, expresó que el bienestar de la ciudad debe prevalecer sobre cualquier interés personal y destacó la importancia de una gestión pública cercana, transparente y responsable, orientada al servicio de los bumangueses.

“Expreso mi más profundo agradecimiento por la oportunidad de haber representado a la ciudadanía desde esta corporación, de haber contribuido a la formulación de políticas públicas, al ejercicio del control político y a la defensa de los intereses colectivos”, señaló Reyes Aguilar en su comunicación.

¿Será candidato en las elecciones atípicas para alcalde de Bucaramanga?

La reciente renuncia del concejal Cristian Andrés Reyes Aguilar al Concejo de Bucaramanga no solo marca el cierre de un ciclo político, sino que abre una puerta de interpretación más amplia en el escenario local. Su carta de renuncia, cargada de mensajes sobre el futuro de la ciudad, deja entrever una antesala a un nuevo proyecto político.

Podría interesarle: Nueve municipios de Santander celebran sus ferias y fiestas durante este puente festivo

Bucaramanga se encuentra frente a una coyuntura decisiva pues el 14 de diciembre, se elegirá nuevo alcalde, ante la reciente salida por doble militancia de Jaime Andrés Beltrán.

El ahora exconcejal, solicitó que su renuncia sea tramitada conforme a la ley y agradeció a sus compañeros, funcionarios y ciudadanos que hicieron parte del proceso democrático. Concluyó su mensaje asegurando que se retira “con la satisfacción del deber cumplido y con la esperanza de que Bucaramanga siga construyendo un futuro de progreso, unidad y confianza”.