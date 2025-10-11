Bucaramanga

Nueve municipios de Santander celebran sus ferias y fiestas durante este puente festivo

Los municipios de Barichara, Enciso, Florián, Mogotes, Lebrija y otros cuatro celebran del 9 al 13 de octubre sus ferias y fiestas con artistas, gastronomía y programación cultural.

Jorge Rangel, secretario de cultura y turismo de Santander

Ferias y Fiestas en Santander

Maribel Gallo Díaz

Durante este fin de semana con puente festivo, nueve municipios de Santander, de los 87 que tiene el departamento, desplegarán su alegría, música y tradiciones en las ferias y fiestas que se prolongarán hasta el lunes 13 de octubre.

Seis de las siete provincias del departamento participarán con eventos masivos que promueven la cultura y el turismo local de cada uno de los pueblos.

Tenemos nueve excusas, nueve municipios del departamento están en ferias y fiestas, de las siete provincias que tenemos, en seis provincias hay ferias y fiestas, empezamos con la provincia Guanentá que está de feria, Barichara uno de nuestros tres pueblos patrimonios que tenemos en Santander está de ferias y fiestas, está también Mogotes, en la provincia Yariguíes tenemos tres municipios, Carmen del Chucurí, San Vicente Chucurí y Puerto Wilches, García Rovira, tenemos ferias en Enciso, en la provincia Comunera tenemos ferias en El Palmar, en la provincia de Vélez está Florián de Ferias y aquí muy cerca está el municipio de Lebrija” comentó Jorge Rangel, secretario de cultura y turismo de Santander.

Santander se llena de color y tradición

Entre los municipios que estarán de celebración estos días se encuentran: Enciso, Florián, San Vicente de Chucurí, Barichara, Palmar, Lebrija, Puerto Wilches, Carmen de Chucurí y Mogotes.

Programación ferias y fiestas en Santander del 9 al 13 de octubre

  • Enciso: del 9 al 12 de octubre se realizará la “Feria Enciso 2025”, con Color Fest, feria comercial ganadera, clásico de ciclismo y verbena popular.
  • Florián: desde el 9 hasta el 13 celebran 50 años de vida jurídica con las XXII Ferias y Fiestas, con énfasis en integración, tradición y orgullo local.
  • San Vicente de Chucurí: entre el 10 y el 12 de octubre, 67.ª versión de sus ferias con más de 12 artistas, incluyendo a Diego Daza y Alzate.

  • Barichara: del 10 al 13 celebrarán las Ferias Culturales de la Solidaridad y el Retorno con 29 actividades, música en vivo y expresiones artísticas.
  • Palmar: vive el XIX Festival del Maíz y el Millo, con cabalgata, desfiles, concursos de producción tradicional y conciertos del grupo Dominio.
  • Lebrija: en su 36.ª Feria Nacional de la Piña (10 al 13 de octubre), homenajearán al municipio en sus 149 años con conciertos destacados.
  • Puerto Wilches: del 9 al 12 de octubre celebran 117 años de fundación con artistas como Alex Manga y Yader Romero.
  • Carmen de Chucurí: del 10 al 12 acoge la XVI Feria Agropecuaria y Cultural, con música, gastronomía y el artista Heredero en la noche del sábado.
  • Mogotes: entre el 10 y el 13 se celebrará la Feria de Mogotes con más de 15 eventos, donde actúa Uriel Henao.

“Para resaltar en Barichara está el tema de gastronomía, o sea eso va a ser lo más fuerte de esta feria, todo lo que es la cocina ancestral, la preservación de saberes. En estos eventos, en la mayoría de municipios como en el 80%, este es el evento más importante, el año donde más se impulso de la economía, la vitrina más grande que tiene el municipio para venderse en el departamento en Colombia y en el mundo”, agregó el secretario de culturismo y turismo departamental.

