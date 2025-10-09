Jueves 9 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

El domingo 12 de octubre será el tradicional desfile del Yipao en Armenia. Foto Adrián Trejos

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Tres personas heridas dejaron como saldo dos siniestros viales en las últimas horas en la vía la línea en el Quindío.

El caso más grave se presentó anoche en el puente helicoidal en el municipio de Calarcá, donde un vehículo particular gris al parecer se queda sin frenos, el conductor pierde el control y colisiona contra un camión tipo turbo.

Fueron momentos de pánico porque una de las personas quedó atrapada dentro de las latas retorcidas del vehículo particular y fue rescatada por personal de bomberos, ambulancias y otros organismos de socorro y trasladada a un centro asistencial local, la otra persona también resultó lesionada, el siniestro vial provoco un enorme trancón en el descenso de la vía la línea.

Hace varios meses que no se presentaban siniestros viales en el puente Helicoidal en el municipio de Calarcá en el descenso final de la vía la línea.

El otro accidente de tránsito se presentó en la tarde cuando el conductor de un tracto camión al parecer pierde el control del automotor y termina estrellando la tracto mula contra el barranco en el descenso del alto de la línea hacia el municipio de Calarcá en el Quindío, el conductor resultó con algunas lesiones leves.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Luego de que un grupo de usuarios de la EPS SURA se encadenara en la sede de la entidad como señal de protesta ante los problemas en la atención oportuna en salud, una comisión de la secretaria de salud departamental, la defensoría del pueblo y el comité de derechos humanos de la policía lograron que la EPS se comprometiera a cumplir con los servicios que necesitan los usuarios.

César Arias uno de los que lidero la protesta manifestó que llevaba más de un año esperando que le practicaran una serie de exámenes entre ellos una biopsia y que gracia a la protesta ya le programaron varios de los exámenes, lamentó que se tenga que recurrir a estos mecanismos para que las EPS le cumplan a los usuarios.

Y agregó “Con respecto a las otras personas las apuntaron, tomaron sus datos y esta semana que viene se les va a llamar para que puedan ser atendidas de manera adecuada. Y se acordó igualmente el que el 20 de octubre en la Defensoría del pueblo vamos a hacer una mesa de trabajo en la que deben participar las EPS comprometidas, la Defensoría y la Policía como garantes y en la Secretaría de Salud.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Superintendencia Nacional de Salud realizará hoy jueves 09 de octubre una Jornada de Atención al Usuario en el municipio de Montenegro, Quindío.

A estas jornadas asisten representantes de todas las EPS con afiliados en el municipio, con el fin de atender las reclamaciones de los usuarios que requieren servicios de salud. La Supersalud participa como garante del cumplimiento de esta gestión.

La Jornada se realizará en la Casa de la Cultura Marconi Sánchez Valencia entre las 8 a.m. y las 12 m. No se requiere inscripción previa.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Quindío avanzan las investigaciones para dar con los responsables del atentado contra un dragoneante del Inpec, autoridades solicitaron un fiscal especializado para esclarecer el hecho

Recordemos que el hecho se presentó el fin de semana donde un dragoneante del Inpec de la cárcel San Bernardo de Armenia fue víctima de un atentado mientras se movilizaba en su camioneta.

El secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez sostuvo que tras el hecho convocaron a una mesa de seguridad ampliada donde tomaron diferentes medidas como la recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien entregue información oportuna que permita la captura de los responsables.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

También mencionó que avanzan las investigaciones para determinar si el caso registrado en la ciudad tiene que ver con la amenaza que se vive a nivel país con los funcionarios del Inpec.

Explicó que en ese mismo espacio tomaron una decisión importante y fue solicitar a la fiscalía general de la Nación un fiscal especializado para agilizar el proceso investigativo y lograr esclarecer móviles y autores en el menor tiempo.

Recordó que reforzarán las medidas a las afueras de los establecimientos carcelarios con la instalación de cámaras de seguridad de alta tecnología para mitigar nuevos casos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Quindío ya fue suscrito el convenio para realizar las obras de adecuación de la morgue departamental

la secretaria de infraestructura del departamento, Vanessa Katherine Rincón informó que ya fue suscrito el convenio interadministrativo con Proyecta y diferentes municipios para lograr establecer el mejoramiento y mantenimiento de la morgue.

Explicó que el departamento se encuentra haciendo los trámites administrativos para la incorporación del recurso de los municipios y al mismo tiempo elaborando el estudio previo para la adquisición de los elementos de ferretería requeridos para realizar las respectivas adecuaciones. Además, dio a conocer que la empresa proyecta se encargará de la contratación del personal.

Agregó que el convenio se suscribió por 136 millones de pesos donde 30 millones son para la contratación de personal, 105 para ferretería y un millón en aporte en especie de Córdoba de elementos de construcción.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis se refirió a las soluciones para poder adecuar un predio que sirva como escombrera departamental.

El mandatario agregó “estamos hablando con la diputada Jessica Obando del pacto histórico, que tiene la forma de llegar a la sociedad de activos especiales. Inmediatamente le envié el lote o el predio que se quiere para esa escombrera. Ella está abriéndonos las puertas para poder contarle a la Sociedad de Activos Especiales, SAE que hay un lote en La Tebaida que tiene también la viabilidad técnica ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Quindío.

Lo que estamos a la espera es que la Sociedad de Activos Especiales nos entregue esa escombrera o que se la entreguen a los volqueteros, pero que tengamos un lugar para esa disposición final que tanto impacta nuestro departamento del Quindío.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Los municipios cordilleranos del Quindío se preparan para afrontar la segunda temporada de lluvias del año

Sin duda es evidente el incremento de las lluvias en el departamento por lo que también se genera el riesgo de emergencias.

El alcalde del municipio de Córdoba, Guillermo Valencia afirmó que están preparados para atender cualquier dificultad que pueda presentarse en medio de las lluvias.

El mandatario reconoció que por ahora el clima ha sido benevolente con el municipio lo que no ha generado mayores afectaciones, sin embargo, están monitoreo ante la situación y atentos al apoyo con maquinaria de la gobernación departamental.

Aseguró que una de las mayores problemáticas cuando se presentan las lluvias están relacionadas con los deslizamientos en las vías terciarias lo que impacta a los campesinos de la zona por la dificultad para transportar los productos agrícolas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Departamento Administrativo de Planeación Municipal aclara que la tala de 11 palmas yuca del barrio Granada en Armenia, se llevó a cabo con base en aspectos técnicos, y no se cometió ninguna infracción ambiental.

De acuerdo con Soraya María Velásquez, líder de Planificación Ambiental de la Alcaldía de Armenia, la decisión se tomó tras verificar que estas especies presentaban deterioro físico y problemas fitosanitarios que comprometían su estabilidad y salud.

“Las palmas tenían fracturas y fisuras en el tallo y estaban sembradas en espacios muy reducidos, lo que afectaba su crecimiento y representaba un riesgo por posible caída”, explicó la funcionaria.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En las últimas horas hubo plantón de protesta de los trabajadores sindicalizados de la gobernación del Quindío esto ante las deficiencias en el edificio de la administración departamental, falta de dotación, equipos, y demás, desde la gobernación del Quindío aclararon que ya están adelantando todo el proceso contractual para mejorar todos los requerimientos que han solicitados desde el sindicato de trabajadores

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Ante las inconformidades expresadas por la ciudadanía por el reciente cambio en la estratificación socioeconómica del municipio de La Tebaida, la Personería de La Tebaida inició la Función Preventiva No. 009 de 2025, mediante la cual se exhorta a la Secretaría de Planeación Municipal a realizar una revisión integral de las actuaciones administrativas que dieron lugar a la modificación de los estratos en la zona urbana.

Según información suministrada por la Secretaría de Planeación, 2.958 unidades residenciales fueron objeto de cambio de estrato socioeconómico durante el proceso de actualización, lo que ha generado afectaciones directas en el cobro de los servicios públicos domiciliarios, pues al subir de estrato disminuyen los subsidios y aumentan tarifas como la del servicio de aseo, incluida en la factura de energía.

De acuerdo con la función preventiva, se solicitó a la Secretaría de Planeación presentar a la Personería Municipal, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación, un informe detallado sobre los resultados de la revisión y las conclusiones obtenidas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Los gremios en el Quindío advierten del incremento por la invasión de espacio público, aunque reconocen la gestión de las autoridades municipales

El presidente de la cámara de comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada reconoció que la problemática ha crecido bastante a pesar de que han evidenciado las intervenciones que han desplegado desde la administración municipal.

Considera que, aunque incluso han acompañado algunos de los procesos de la alcaldía, falta mucho puesto que considera debe ser un trabajo permanente para que el resultado sea realmente efectivo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Enfatizó que es clave también definir los sitios de ubicación para los vendedores informales y cuestionó la situación actual del centro comercial del café donde no se genera la dinámica económica proyectada.

Indicó que el centro de Armenia es el punto más crítico con la invasión de espacio público y es precisamente donde deben reforzarse los trabajos de recuperación para mejorar el tránsito de todos los ciudadanos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Quindío aumentará en 2026 las raciones preparadas en sitio en el Programa de Alimentación Escolar -PAE-

Sumada a la noticia de que en 2026 el Programa de Alimentación Escolar – PAE del Quindío, recibirá más recursos de la Nación, cubriendo más de un 80% del requerimiento presupuestal para su funcionamiento, la estrategia se prepara para una mejora adicional: el aumento de raciones preparadas en sitio que serán entregadas a los niños, niñas y jóvenes adscritos a las Instituciones Educativas del departamento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Se inicia hoy en el centro metropolitano de convenciones de Armenia la tradicional Exposición Artesanía y Folclor que reunirá a más de 150 artesanos de Colombia y el mundo y se extenderá hasta el lunes 13 de octubre.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Hoy inicia el sexto encuentro regional de caminantes del paisaje cultural cafetero en el municipio de Córdoba

Y es que son más de 100 personas de diferentes regiones del país que se darán cita en el evento deportivo que se extenderá hasta el próximo lunes festivo 13 de octubre.

El fundador de amigo caminantes del Quindío, Hernán Pulido resaltó las bondades del municipio cordillerano donde contarán con nueve rutas desde Río Verde hacia Córdoba.

Mencionó que apuntan a que los visitantes disfruten de los atractivos de naturaleza con los que cuenta el municipio por eso considera este tipo de turismo es amigable con el medio ambiente. Recordó que es un evento muy importante ya que en su sexta versión es reconocido a nivel nacional y en cuanto abrieron las inscripciones se agotaron rápidamente.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, En Portugal, se celebró el mundial de fútbol de abogados, donde un grupo de egresados de la universidad la Gran Colombia seccional Armenia en representación de Colombia se coronaron campeones del torneo al derrotar a los abogados de Brasil en la final en la definición desde el punto penal.

17 abogados egresados de la universidad la gran Colombia dejaron los tribunales y las audiencias por la cancha de fútbol donde dejaron el alto el nombre de Quindío y Colombia.