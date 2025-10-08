Miércoles 8 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el departamento del Quindío, la autoridad ambiental activó plan de contingencia para temporada de lluvias que ya comenzó a generar afectaciones por los vendavales

La Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), en trabajo articulado con las unidades de gestión del riesgo municipales, puso en marcha el plan de contingencia bajo el principio de precaución, con el objetivo de identificar y atender oportunamente los puntos críticos más vulnerables a deslizamientos, pérdida de taludes y otros eventos asociados a la actual temporada de lluvias.

El propósito de esta estrategia es implementar acciones preventivas y mecanismos de evacuación que permitan minimizar posibles daños ambientales y proteger la vida de las comunidades.

Jorge Augusto Llano, profesional especializado de la CRQ indicó “Diferentes sectores del departamento, especialmente la zona cordillerana, y zonas subnormales ubicadas a orillas de ríos o quebradas están siendo monitoreados con drones, con el fin de evaluar posibles cambios en la morfología del terreno y actuar de manera oportuna ante cualquier emergencia.

La comunidad del corregimiento Quebradanegra municipio de Calarcá, recibió con entusiasmo el anuncio del inicio de la construcción del nuevo puente en el sector La Rochela, sobre la quebrada La Sonadora, una obra que pondrá fin a más de seis años de dificultades en el tránsito y restablecerá la conectividad para más de 500 familias rurales.

El proyecto, que representa una inversión para la instalación de la estructura superior a los $200 millones, es resultado de la gestión conjunta entre el Gobierno del Quindío, la empresa PROYECTA y la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (UDEGERD), que intercedió ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad que anunció la consecución, gracias al Ejército Nacional, del puente metálico modular para su ubicación.

En noticias judiciales, en el Quindío una mujer agredió con arma blanca a un policía cuando atendía un requerimiento por riña

En lo corrido del año ya son siete casos de agresión contra los policías en medio de los diferentes procedimientos donde los ciudadanos se tornan agresivos y la emprenden en su contra.

El caso reciente se registró en la madrugada del lunes 6 de octubre el sector de Plaza Nueva del municipio de La Tebaida cuando una mujer de 42 años de edad agredió con arma cortopunzante a un uniformado mientras atendía un caso de riña.

el coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía informó que la mujer fue capturada y deberá responder por el delito de violencia contra servidor público. Explicó que el uniformado recibió las heridas en su mano derecha por lo que fue incapacitado por tres días mientras se recupera de dichas lesiones.

La Policía del Quindío logró la captura de dos hombres conocidos con los alias de “América” y “Mono”, por los delitos de homicidio en grado de tentativa y hurto calificado y agravado y un juez de control de garantías los envió a la cárcel.

Los procedimientos policiales tuvieron lugar en el CAM y el sector de Corbones en la ciudad de Armenia, estas personas habrían participado en un caso de hurto y afectación a la integridad física de un ciudadano con arma cortopunzante, en hechos presentados el 16 de julio 2025 sobre la carrera 19 con calle 15 sector del CAM, bajo la modalidad de atraco, donde le sustrajeron un teléfono y $1.200.000 en efectivo.

Se evidenció que estos hombres cuyas edades son 26 y 25 años de edad respectivamente, presentan anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por los delitos de hurto, violencia intrafamiliar y tráfico de estupefacientes.

Las autoridades del Quindío anunciaron que fue viabilizado un proyecto ante el ministerio del Interior por 13 mil millones de pesos para fortalecer el proceso de las cámaras de seguridad

Con el fin de garantizar el orden público en el departamento, el secretario del Interior Jaime Andrés Pérez manifestó que establecieron una adición para fortalecer las cámaras de seguridad en los diferentes municipios del Quindío.

Recordó que realizaron una inversión superior a los 3 mil millones de pesos para las cámaras de seguridad y ahora contarán con 120 añadidas a las 86 proyectadas inicialmente.

dijo que el gobernador logró ante el ministerio del Interior un proyecto superior a los 13 mil millones de pesos en cámaras de seguridad que tendrán identificación de placas y reconocimiento facial todo lo que apunta es a garantizar la seguridad en el departamento.

En Armenia a diferencia de ciudades como Bogotá la movilización en pro de Palestina se cumplió sin ninguna alteración del orden público, un ciudadano palestino radicado en esta región agradeció la solidaridad con su pueblo

Con banderas alusivas a Palestina Libre y pancartas rechazando el genocidio en gaza, estudiantes, lideres sociales, docentes y población en general se dieron cita en dos puntos de Armenia en apoyo a Palestina, en la zona peatonal de la universidad del Quindío y en la plazoleta de la asamblea

En la plaza de Bolívar Ibrahim Abdala un ciudadano palestino radicado en el municipio de Quimbaya con la bandera al hombro agradecido la solidaridad de Colombia frente a lo que está viviendo su pueblo y el rechazo al genocidio de hombres, mujeres, niños e inocentes en la franja de gaza

La Personería de Armenia ordenó iniciar indagación previa ante las presuntas inconsistencias de constructoras

A través de un oficio emitido por la Personería Municipal fue dada a conocer la apertura de indagación previa en atención a la queja disciplinaria contra los agentes especiales designados en los procesos de intervención forzosa administrativa de varias sociedades constructoras, contra funcionarios de la secretaría de Hacienda y la oficina de registro de instrumentos públicos.

El concejal de la ciudad, Jonatan Rojo sostuvo que todo se debe a raíz de los debates que se han llevado a cabo por los incumplimientos de las constructoras. Aclaró que solicitaron en medio de dicho proceso que se generarán actuaciones disciplinarias y administrativas para lograr identificar las inconsistencias que no han permitido dar solución efectiva.

Señaló que frente a esto la Personería le comunicó el inicio de una indagación previa y por eso esperan que se logren las medidas correspondientes con el fin de darles respuesta efectiva a los afectados.

El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis insistió una vez más a la alcaldía de Armenia para que reciba los escenarios deportivos como el complejo acuático y el coliseo multideporte para que puedan ser usados por los deportistas, dijo que en el caso del complejo acuático solo falta el rettie, pero de resto espera que la administración municipal que tiene los recursos se haga cargo de estos.

Con una inversión conjunta de $120 millones, y un trabajo que se extenderá hasta diciembre, la Universidad Alexander von Humboldt y la Gobernación del Quindío avanzan en un programa de bienestar animal que ya ha permitido atender a más de 150 mascotas de forma gratuita.

A través de su Clínica Veterinaria Universitaria, la Humboldt de la mano con la Administración Departamental ha desarrollado cinco jornadas de esterilización, beneficiando a perros y gatos, de distintos municipios del departamento, que se encuentran en condición de vulnerabilidad o cuyos propietarios no cuentan con los recursos para acceder a servicios veterinarios

El gobernador del Quindío Juan Miguel Galvis aprovecho este convenio para hacer dos anuncios frente al tema animal y explicó “en estos próximos 2 años podamos tener la clínica veterinaria.

Y hoy cómo lo estamos haciendo, destinamos, está adjudicado el contrato de estudios y diseños de la clínica veterinaria que va a estar ubicada en un lote que tiene el departamento y que lo escogimos en el Parque Uribe en Armenia y se tiene destinado que, para el final del mes de noviembre, inicios de diciembre, tengamos ya los estudios y diseños en fase tres.

Y agregó “También quiero contarles que se destinó 1200 millones de pesos para la unidad móvil animal, Esto no quiere decir que son 1200 millones para la compra de una unidad móvil. No, aquí viene también destinado para pagarle a los veterinarios, para pagarle a los técnicos, para pagarle a todo ese equipo que va a operar la unidad móvil durante un año y medio o creo que 2 años y medio donde vamos a tenerlos visitando a todos los municipios.

Nuestro objetivo es hacer 5000 esterilizaciones con esta unidad móvil y eso para nosotros es un honor poderles decir que ya esas personas de bajos recursos, esas personas que no tienen la forma de poder llevar su mascota, pues hoy nosotros estamos garantizándole a todos los quindianos que con los recursos públicos también podemos beneficiar a nuestros animales.

Con el propósito de definir reglas claras durante las próximas consultas de Consejos Municipales de Juventud, la Alcaldía de Armenia, a través del Departamento Administrativo de Planeación, presentó el Decreto 527 de 2025, que implementa nuevas disposiciones para el manejo de la publicidad exterior visual de este proceso electoral.

Prosperidad Social hace un llamado urgente a toda la ciudadanía, en especial a las personas mayores en condición de pobreza o vulnerabilidad, para que no se dejen engañar por personas que están usando el nombre de la entidad y de los programas para estafar.

Se han identificado varias formas de engaño que afectan a la población en diferentes regiones del país, ofreciendo inscribirlos en la renta básica solidaria o bono pensional, rumbo al Pilar Solidario, a Colombia Mayor, e incluso a otros programas como Renta Ciudadana y Renta Joven.

Personas inescrupulosas están solicitando datos personales, copia de documentos e incluso dinero, con la falsa promesa de vincularlos a la oferta social de la entidad.

Ciudadanos han informado que recibieron mensajes a través de WhatsApp, correos electrónicos, redes sociales y mensajes de texto; así como, llamadas y formularios impresos, con los que se ofrecen engañosas inscripciones a programas de la entidad, por eso reiteran que los programas de Prosperidad social son gratuitos y sin intermediarios.

La transformación social del territorio el mayor reto en los 65 años de la Universidad del Quindío, así lo manifestó el rector de la institución de educación superior del Quindío Luis Fernando Polanía al resaltar la importancia del alma mater que ha graduado a cerca de 80.000 estudiantes.

100 stand hacen parte del camino del emprendedor en la Universidad del Quindío en el marco de las fiestas aniversarias

Entre las muchas actividades que se llevan a cabo por estos días de celebración en el alma mater, está el espacio para el emprendimiento universitario.

Una de las coordinadoras del camino del Emprendedor, Claudia Milena Prada dijo que llevan tres años realizando esta exposición y en la nueva versión se amplió la cobertura puesto que en el 2024 había 80 emprendedores y este año son 100.

El camino del emprendedor se extenderá hasta el sábado 11 de octubre a mediodía, pero de miércoles a viernes será de 9 de la mañana a siete de la noche.

Gremios e institucionalidad impulsaron la premiación a lo mejor de los cafés especiales en el Quindío

Se llevó a cabo la primera edición de los premios + café que tenía como finalidad destacar la calidad, la innovación y el talento detrás de los cafés especiales del departamento.

El evento se realizó en las instalaciones de la cámara de comercio donde se reconocieron a los ganadores, precisamente uno de los galardonados fue la Fonda Típica Tinto y Guaro en el municipio de Quimbaya por ser la tienda más innovadora.

En medio del evento la cámara de comercio realizó un reconocimiento especial a al barista quindiano Sebastián Martínez quien fue ganador del Concurso nacional de cafés Filtrados 2025.

En deportes, El deportista de la Liga Quindiana de Patinaje Juan Diego Yepes, ganó medalla de plata en la segunda válida correspondiente al Campeonato Nacional Interclubes de Patinaje en Bogotá. Yepes se destacó en la prueba de one lap o vuelta al circuito, donde ocupó la segunda casilla en el podio, sumando un metal de plata que lo mantiene entre los mejores patinadores de todo el país.