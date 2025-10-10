“Todo se cura con amor”: Hijo de Miguel Ángel Russo anotó gol en Argentina y lo dedicó a su padre // Getty

En los últimos días, el mundo del fútbol recibió una de las noticias más tristes del año, el fallecimiento del entrenador argentino, Miguel Ángel Russo, no solo conmovió al país campeón del mundo, sino también a todo un continente, su último adiós se dio en La Bombonera el pasado jueves 9 de octubre, donde aficionados de diversos equipos argentinos, hinchas chilenos, uruguayos, colombianos, entre otros, se acercaron para despedir a quien fue una eminencia en el fútbol.

Russo no solo dejó un gran legado en Argentina, de hecho, en Colombia vivió uno de sus momentos más felices y dolorosos al mismo tiempo en toda su vida, a finales de 2017, mientras disputaba las finales del fútbol colombiano con Millonarios FC, el entrenador recibió la noticia de que poseía un cáncer de próstata, información que reservó para su entorno más personal para no afectar el presente del equipo, finalmente, el 17 de diciembre de 2017, el cuadro ‘embajador’ se consagró campeón ante su rival de patio, Santa Fe; Russo festejó aquel día, sin que nadie supiera que ese mismo día había recibido tratamiento de quimioterapia.

Tras la muerte de Miguel Ángel Russo, su hijo Ignacio “Nacho” Russo decidió rendirle homenaje de la única forma que conocía: con fútbol. En medio de una jornada cargada de emociones, Nacho anotó un gol clave contra Newell’s y lo dedicó a su padre.

La determinación de ‘Nacho’ Russo tras el fallecimiento de su padre

El propio delantero viajó desde Buenos Aires hasta Rosario, apenas se permitió salir del velorio y se puso de inmediato a disposición del equipo. “Si no juego, se levanta y me caga a puteadas”, dijo con dolor y determinación.

Precisamente, este viernes 10 de octubre, Tigre visitaba a Newells Old Boys, equipo apodado como ‘La Lepra’ y que fue el gran rival de la vida deportiva de Miguel, del que nunca perdió tras doce enfrentamientos.

Su hijo, ‘Nacho’, rindió un bonito homenaje, pues en la previa se hizo un minuto de silencio en el que se le pudo ver bastante conmovido, luego, tras el arranque del partido, fue él mismo quien abrió el marcador con un gol que terminó entre lágrimas y aplausos por parte de sus compañeros y alguno que otro asistente.

