Millonarios anunció refuerzo de lujo en recta final de primera fase en Liga Colombiana

Millonarios se aferra a un milagro para estar presente en los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana 2025-2, ya que ocupa la casilla 13 con 17 unidades, a tres de Deportivo Cali, que es octavo en la tabla de posiciones, y ocupa el último puesto parcial para de clasificación a cuadrangulares finales.

El técnico Hernán Torres pudo contar con el regreso de Leonardo Castro, el 10 de septiembre, luego de su lesión en el peroné de su pierna izquierda sufrida en marzo del año en curso. Sin embargo, el entrenador no ha tenido disponibles algunos jugadores referentes del equipo desde su llegada al club, en agosto 22, ante la salida de David González del cargo.

David Silva regresó a los entrenamientos con Millonarios

Un esguince del ligamento colateral medial y una lesión del menisco interno alejaron al capitán y referente de Millonarios, David Mackalister Silva, de las canchas desde febrero de 2025.

Por medio de la cuenta oficial en ‘X’ de Millonarios, el club confirmó el regreso de Silva a los entrenamientos. Así lucía Mackalister Silva en su regreso a las prácticas:

¿Cuándo regresa David Silva a la convocatoria de Millonarios?

Según la evolución del jugador de 38 años, David Silva podría regresar a una convocatoria con Millonarios en la siguiente jornada, que está programada para el miércoles 15 de octubre ante Deportivo Pereira desde las 6:20 pm, en el Estadio Hernán Ramírez Villegas.

Este panorama es alentador para el hincha, que viene de ganarle a América en casa y espera conseguir los puntos necesarios para llegar a la fase definitiva de la Liga Colombiana.