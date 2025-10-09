Dewar Victoria, optimista con remontada de Millonarios: Su compromiso para los próximos juegos

Dewar Victoria celebra su gol con Millonarios ante el América / Twitter: @Millosfcoficial.

Dewar Victoria fue pieza clave en la victoria de Millonarios 2-1 sobre el América de Cali el pasado martes, en juego por la fecha 14 de la Liga colombiana. Con un remate de media distancia y la complicidad de Joel Graterol, el volante bogotano anotó el 1-1 parcial en el compromiso.

En diálogo con El VBar Caracol, Victoria habló de su presente en el equipo, la actualidad del club, el técnico Hernán Torres y los próximos tres partidos que tendrán, ante Pereira, Bucaramanga y Santa Fe.

¿Cómo va su presente en Millonarios?

“Son oportunidades, procesos que vamos adquiriendo. En el momento está de titular (Steven) Vega con (Nicolás) Arévalo y lo vienen haciendo muy bien. Yo sigo trabajando y esperando que se me pueda dar la oportunidad”.

¿Cómo están los ánimos tras el triunfo contra el América?

“Está bien, hemos estado tranquilos. Sabemos que somos un gran equipo, que hay jugadores que tienen grandes cualidades. Primero que todo confiamos en Dios y en nosotros, sabemos que podemos con todo”.

¿Práctica mucho la media distancia?

“Últimamente he venido practicándolo, no lo hacía tan seguido, pero siempre me decían que rematara. Ahora es que vengo afianzándome en eso”.

¿Pensó que el remate a Graterol se metía?

“La verdad, no”.

¿Qué pensó luego del remate?

“Pensé que había pateado al cuerpo, la mitad. Cuando veo que entra, la hinchada, la bulla y todo, feliz”.

¿Cómo le ha ido con Hernán Torres?

“Es un profesor exigente, le gusta trabajar y eso es lo que venimos haciendo, trabajando fuerte”.

¿Quién lo dirigía en las juveniles?

“Estuve con José Gómez, con el profe Rolo y ahí ya subí con el profe Gamero”.

¿Ha tenido otras posiciones?

“Cuando llegue a Millonarios, empecé de lateral. Entre el profe Gómez y el Rolo, ya me fueron acomodando de volante y ahí quedé”.

¿Qué dicen ustedes sobre las posibilidades de clasificar?

“Siempre la mentalidad primero que todo en ganar, a donde sea que vamos tenemos que sumar de a tres, local o visitante. Siempre en el ganar, jerarquía”.

Próximos partidos

“Vienen partidos muy fuertes y aquí estamos para enfrentarlos”.

¿De los próximos nueve puntos, cuántos piensan conseguir?

“Nueve”.