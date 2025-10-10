Falcao también se unió a los mensajes de despedida para Miguel Ángel Russo

Este miércoles se produjo una de las noticias que el mundo del fútbol no quería escuchar, Miguel Ángel Russo falleció a los 69 años, luego de una decaída en su estado de salud, a raíz de un cáncer con el que venía batallando en los últimos meses.

Russo pasó los últimos días internado en su propia casa, recibiendo cuidados especiales y acompañado de sus familiares y amigos. Esta semana alcanzó a recibir la visita de los integrantes de su cuerpo técnico, algunos jugadores y directivos de Boca Juniors.

A las múltiples manifestaciones que se han generado tras la muerte del entrenador argentino, se sumó este jueves la de Falcao García, goleador histórico de la Selección Colombia, quien nunca fue dirigido por el entrenador, pero recordó haberlo enfrentado en su momento.

¿Qué le escribió Falcao a Russo?

“Mi admiración y respeto siempre profe.. Tuve el honor de enfrentarte y te vas como lo que eres. D.E.P.”, escribió el samario en su cuenta de Instagram, acompañado de la imagen que le publicó River Plate al entrenador.

Mensaje de Falcao a Miguel Ángel Russo, Ampliar

Manifestaciones en Millonarios

Miguel Ángel Russo triunfó en el fútbol colombiano con Millonarios, ganando la Liga del 2017-II, ante Santa Fe, y la Superliga del 2018, frente a Atlético Nacional. El técnico argentino estuvo precisamente dos años en la institución.

Tanto el club, como los jugadores a los que Russo dirigió en Millonarios, se han manifestado con sentidos y emotivos mensajes, dedicando palabras de cariño y de agradecimiento.