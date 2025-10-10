Néstor Lorenzo habló de la disciplina en la Selección Colombia y dejó un contundente mensaje

La Selección Colombia se medirá ante México este sábado 11 de octubre en Alington, Texas, por el primer juego de preparación rumbo al Mundial 2026. El equipo concentra desde el pasado fin de semana en Estados Unidos, pero tuvo el grupo completo hasta el martes, con la llegada de Richard Ríos.

Néstor Lorenzo compareció ante los medios de comunicación este viernes en horas de la mañana. Allí, se refirió a lo que espera de ese juego contra el conjunto Azteca, dio tres nombres de los que serán titulares y recalcó en que nunca ha habido un problema de indisciplina en el grupo, por más que se ha especulado con algunas situaciones.

“Acá armamos un grupo muy fuerte. Nunca hubo un problema de disciplina, de desobediencia y rebeldía. Se han querido inventar, pero no han podido, porque eso está muy fuerte en este equipo, seguimos bajo esa misma línea y está instalado en el grupo”, dijo respondiendo a la conformación del grupo y el liderazgo de algunos.

“Todos dependemos de todos y si no hay confianza y no hay una buena predisposición y una buena calidad humana, se complica, no se puede depender de alguien al que no le tiene confianza, el trabajo en equipo es eso, que cada uno aporte lo suyo y confiar en el compañero en que le puedan aportar”, añadió.

🎥 "Aquí armamos un grupo muy fuerte, nunca hemos tenido problemas de disciplina y todo lo que han querido inventar" 𝙉é𝙨𝙩𝙤𝙧 𝙇𝙤𝙧𝙚𝙣𝙯𝙤, D𝙞𝙧𝙚𝙘𝙩𝙤𝙧 𝙩é𝙘𝙣𝙞𝙘𝙤, desde Texas, Estados Unidos. 🗣️🎙️#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/pcxnYW4VyM — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 10, 2025

Otras declaraciones de Néstor Lorenzo

Sobre las palabras del Pibe Valderrama: “Siempre apoyó el proceso, siempre rescató las cosas positivas que fueron muchas y lo tomo como una buena predicción de parte de él, sabiendo lo que él sabe y no lo tomo como una presión. Él dice que le tiene fe a la selección y eso es porque lo ha dicho durante todo el proceso, lo admiro y lo quiero mucho y lo tomo de la mejor manera. Vamos a buscar llegar hasta el último partido con posibilidades”.

Tres jugadores confirmados como titulares: “Va a atajar David Ospina, es hora que David tenga su partido. Va a jugar James y va a jugar Lucho Díaz”.

Kevin Serna, la gran novedad en la convocatoria: “Es un jugador que nos puede dar variantes en ataque, puede jugar en ambas bandas, detrás del nueve, es un jugador inteligente y ojalá pueda sumar minutos y aprovechar la oportunidad”.

James y el momento de León: “He seguido mucho a León, he ido a León, había hecho un buen inicio de campeonato, después se cayó en el rendimiento se le fueron jugadores y la preocupación es relativa, porque a James lo tenemos que preparar para nuestro equipo, sabiendo que juega que está bien físicamente, lo readaptaremos para darle lo mejor y que él dé lo suyo”.

La importancia de los amistosos: “Si bien vinieron también muy rápido después de la Eliminatoria y tenemos fecha en octubre y noviembre, muchos tiene que jugar acá, viajar a Europa, jugar 2-3 partidos, volver; es un ritmo vertiginoso y vamos a tratar de sacarle mayor provecho. Si bien se dicen que son amistosos, son mundialistas, porque vamos a enfrentar a equipos mundialistas”.

Sobre México: “No jugó eliminatoria, pero viene de ganar la Copa Oro, eso le da una categoría de lo mejor de Concacaf, tiene un técnico al que conozco, que es un hombre con mucha experiencia mundialista que no deja nada para el azar, crea buenos grupos y va a aprovechar al máximo la calidad del jugador mexicano que está en un buen nivel”.

