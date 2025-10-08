Nómina titular de Colombia para partido por la clasificación a cuartos del Mundial Sub-20

La Selección Colombia se enfrenta este miércoles 8 de octubre a Sudáfrica por los octavos de final del Mundial Sub-20 en Talca, Chile. La Tricolor busca su sexta clasificación a cuartos de final de un certamen de esta categoría.

🔴 Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO: siga acá partidazo por los cuartos de final del Mundial Sub-20

El combinado nacional avanzó a octavos tras ser líder del Grupo F, por delante de Noruega, Nigeria y la eliminada Arabia Saudita. Quedó en esta posición por juego limpio, pues el equipo europeo tuvo más tarjetas amarillas.

El XI titular de Colombia para juego ante Sudáfrica

XI titular de Colombia para partido ante Sudáfrica Ampliar

En desarrollo...