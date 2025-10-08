Selección Colombia

Nómina titular de Colombia para partido por la clasificación a cuartos del Mundial Sub-20

La Tricolor se mide ante Sudáfrica buscando un cupo entre las mejores 8 selecciones del planeta.

Colombia Sub-20 / Getty Images

La Selección Colombia se enfrenta este miércoles 8 de octubre a Sudáfrica por los octavos de final del Mundial Sub-20 en Talca, Chile. La Tricolor busca su sexta clasificación a cuartos de final de un certamen de esta categoría.

El combinado nacional avanzó a octavos tras ser líder del Grupo F, por delante de Noruega, Nigeria y la eliminada Arabia Saudita. Quedó en esta posición por juego limpio, pues el equipo europeo tuvo más tarjetas amarillas.

El XI titular de Colombia para juego ante Sudáfrica

