Autoridades mantienen monitoreo en 55 puntos críticos por lluvias en Risaralda

Pereira

Las autoridades departamentales mantienen la alerta ante el incremento de las lluvias y los fuertes vendavales que se registran en los 14 municipios de Risaralda. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, ha emitido advertencias por posibles deslizamientos de tierra en 11 de los 14 municipios, con especial monitoreo en la zona occidental y el área metropolitana, donde las precipitaciones han sido más intensas.

Según el Ideam, la segunda temporada de más lluvias podría extenderse hasta finales de año, con una mayor afectación durante los meses de octubre y noviembre. En este periodo se prevé la ocurrencia de vendavales que podrían generar precipitaciones por encima de los niveles habituales, aumentando el riesgo de emergencias en diferentes zonas del departamento. Diana Carolina Ramírez, coordinadora departamental de Gestión del Riesgo.

“En cuanto a las alertas del Ideam, están relacionadas con los ríos Otún, Cauca y Risaralda con alerta naranja ante la posible ocurrencia de crecientes súbitas. Y con relación a posibles deslizamientos de tierra, la entidad indicó que en alerta naranja están los municipios de Mistrató, Pueblo Rico y Santuario. En alerta amarilla los municipios de Apía, Balboa, Belén de Umbría, Dosquebradas, La Celia, La Virginia, Marsella, Pereira y Santa Rosa de Cabal”, indicó Ramírez.

Actualmente, en Risaralda existen más de 55 puntos críticos que son objeto de monitoreo constante por parte de las autoridades locales y departamentales. Los organismos de socorro permanecen en alistamiento preventivo para atender cualquier eventualidad que se presente como consecuencia de las lluvias, en especial en tres localidades.

“Informaron que los municipios de Pueblo Rico, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal, serían los más afectados por mayores precipitaciones durante los meses de octubre y noviembre. Se proyecta un acumulado de lluvias entre 200 y 400 milímetros en los 14 municipios del departamento. Asimismo, se prevé un incremento de la frecuencia de las precipitaciones pasando de un promedio de 18 a 20 días en años anteriores a un rango de 20 a 25 días durante los próximos meses”, añadió la coordinadora de Gestión del Riesgo.

De acuerdo con los reportes recientes, al menos 500 personas han resultado afectadas en el departamento como consecuencia de esta segunda temporada invernal, por lo que las autoridades reiteran el llamado a la comunidad a mantenerse informada, evitar zonas de riesgo y atender las recomendaciones de los organismos de emergencia.

Pronóstico de lluvias para el puente festivo

Durante el fin de semana con puente festivo del 10 al 13 de octubre, el Ideam advierte que existe una alta probabilidad de precipitaciones en todo el departamento, con especial atención a Pueblo Rico, Mistrató, Belén de Umbría, Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal.

Los pronósticos meteorológicos advierten que la probabilidad de lluvias es superior al 80 % durante los tres días, con temperaturas máximas que no superarían los 24 grados centígrados.