Armenia

Intensifican mantenimiento a maquinaria amarilla en el Quindío ante incremento de las lluvias

En el Quindío intensifican mantenimiento de maquinaria amarilla ante las eventuales emergencias por lluvias, la zona cordillerana en máximo monitoreo

Gobernador del Quindío sobre lluvias

Gobernador del Quindío sobre lluvias

00:47

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Maquinaria amarilla- cortesía Gobernación del Quindío

Armenia

Los municipios cordilleranos del departamento están en monitoreo permanente debido al incremento de las lluvias y las emergencias que pueden presentarse principalmente relacionadas con deslizamientos.

El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis recordó que adquirieron maquinaria amarilla precisamente para atender las contingencias donde está sectorizado como son los municipios de Salento, Filandia, Circasia y el 50% de Calarcá que están ubicados en la zona norte del departamento.

Lea también:

Usted sabe que el año pasado se compró maquinaria amarilla para atender diferentes emergencias en los municipios que paralelamente hoy sectorizamos el departamento del Quindío", mencionó.

Asimismo, señaló que en la zona sur están los municipios cordilleranos como Génova, Pijao, Córdoba, Buenavista y el otro 50% de Calarcá con el corregimiento de Barcelona y la zona del plan que están los municipios restantes.

Destacó que de manera preventiva iniciaron con el proceso de mantenimiento de maquinaria e incluso cambio de llantas para generar las buenas condiciones de las carreteras del departamento.

“Cada maquinaria está actuando en diferentes municipios ya que la tenemos paralelamente. Hoy estábamos haciéndole mantenimiento, cambio de llantas y ya vamos a salir otra vez con nuestra maquinaria para poder impactar las vías del departamento y poder tener ahí urgentemente si alguna situación se genera para poder actuar inmediatamente", sostuvo.

Resaltó que a través de la unidad departamental de gestión del riesgo se viene estableciendo el seguimiento para atender oportunamente cualquier emergencia.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad