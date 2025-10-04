Intensifican mantenimiento a maquinaria amarilla en el Quindío ante incremento de las lluvias

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia

Los municipios cordilleranos del departamento están en monitoreo permanente debido al incremento de las lluvias y las emergencias que pueden presentarse principalmente relacionadas con deslizamientos.

El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis recordó que adquirieron maquinaria amarilla precisamente para atender las contingencias donde está sectorizado como son los municipios de Salento, Filandia, Circasia y el 50% de Calarcá que están ubicados en la zona norte del departamento.

“Usted sabe que el año pasado se compró maquinaria amarilla para atender diferentes emergencias en los municipios que paralelamente hoy sectorizamos el departamento del Quindío", mencionó.

Asimismo, señaló que en la zona sur están los municipios cordilleranos como Génova, Pijao, Córdoba, Buenavista y el otro 50% de Calarcá con el corregimiento de Barcelona y la zona del plan que están los municipios restantes.

Destacó que de manera preventiva iniciaron con el proceso de mantenimiento de maquinaria e incluso cambio de llantas para generar las buenas condiciones de las carreteras del departamento.

“Cada maquinaria está actuando en diferentes municipios ya que la tenemos paralelamente. Hoy estábamos haciéndole mantenimiento, cambio de llantas y ya vamos a salir otra vez con nuestra maquinaria para poder impactar las vías del departamento y poder tener ahí urgentemente si alguna situación se genera para poder actuar inmediatamente", sostuvo.

Resaltó que a través de la unidad departamental de gestión del riesgo se viene estableciendo el seguimiento para atender oportunamente cualquier emergencia.