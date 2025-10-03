Altas expectativas en el Quindío para la semana de receso escolar

Armenia

Ante la importante semana de receso escolar que incluye puente festivo, las autoridades de turismo del departamento están expectantes para atender la alta afluencia de visitantes que se esperan arriben al Quindío.

La secretaria de turismo, Juana Gómez aseguró que todos los planes de seguridad y movilidad donde contarán con puestos de control y prevención en las principales vías de acceso al departamento con el fin de garantizar las mejores condiciones a los turistas.

“Todos los planes en materia de seguridad listos, en materia de movilidad. Tendremos como siempre el acompañamiento de nuestra policía, de carabineros en los sectores rurales de nuestro departamento, de nuestro Ejército. Tendremos puestos de control en las principales vías de acceso al departamento, no únicamente puestos de control, sino de prevención", manifestó.

Añadió: “Estaremos apostándole mucho a la prevención de la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes porque no permitiremos que ningún tipo de delito en contra de nuestra población se cometa. Asimismo, acompañamiento en los diferentes centros comerciales, sitios turísticos y en cada uno de los municipios del departamento".

También destacó: “Lo que vamos a realizar en cada una de esas visitas, en cada uno de esos despliegues que realizaremos, no únicamente con nuestro equipo tipo de trabajo, sino en articulación con otras entidades y con otros gremios, es pedir que respete nuestra biodiversidad, que cuidemos nuestro medio ambiente, que conservemos nuestro verde, que nos ayuden a nosotros con la conservación de nuestro paisaje cultural cafetero".

Envío un llamado especial para que se visiten los 12 municipios del departamento puesto que cada uno de ellos tiene una oferta turística que mostrar y por eso es clave exponerlos en estas épocas de gran arribo de visitantes.

“Invitar a esas personas que decidan de visitar el departamento del Quindío a que visitemos los 12 municipios de nuestro departamento, todos totalmente hermosos, con actividades diferentes en cada uno de ellos para disfrutar y para que puedan disfrutar de una semana de receso en compañía de sus familiares y amigos en el departamento del Quindío donde estamos totalmente listos a recibirlos", puntualizó.

Fue clara que la articulación es clave para la efectividad de las campañas que se promueven en el marco de la semana de receso escolar.