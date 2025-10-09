Mujer trans es condenada a 40 años de cárcel por asesinar a un menor en un ataque de celos

Un juez penal del circuito de Medellín condenó a 40 años de prisión a Ciro Alfonso Duarte Martínez, conocida con el nombre identitario Natalia, tras comprobarse su responsabilidad en el secuestro y homicidio de un joven de 15 años ocurrido en la Comuna 13 de Medellín en junio de 2023.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, el menor desapareció el 3 de junio de 2023 cuando se dirigía a la casa de su novia.

Su cuerpo fue hallado sin vida ocho días después, el 11 de junio, en una zona montañosa de la vereda La Volcana, corregimiento San Sebastián de Palmitas.

Las pruebas presentadas durante el juicio demostraron que la víctima estuvo con Duarte Martínez el día de su desaparición, primero en la vivienda de la hoy condenada y luego en el lugar donde posteriormente fue encontrado el cadáver.

De acuerdo con el material probatorio recaudado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el crimen fue cometido en medio de un ataque de celos por parte de Natalia hacia el joven.

Un día después del hallazgo del cuerpo, la mujer viajó a Buenaventura (Valle del Cauca) con el propósito de evadir a las autoridades. Sin embargo, fue capturada el 16 de septiembre de 2023 por investigadores del CTI y miembros del Ejército Nacional.

La sentencia fue proferida por los delitos de homicidio y secuestro simple, ambos agravados. La decisión de primera instancia fue apelada ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín.