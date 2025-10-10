30 casas destechadas y varias veredas bloqueadas dejó un fuerte vendaval en Santa Bárbara, Antioquia

Santa Bárbara- Antioquia

En la tarde de este jueves se reportaron varias emergencias por un vendaval intenso en la población de Santa Bárbara, suroeste de Antioquia. Veredas bloqueadas por las vías y casas destechadas es el reporte preliminar de Jorge Mario Quintana, alcalde de esa población.

El mandatario le dijo a Caracol Radio que al menos a 30 casas los fuertes vientos arrancaron los techos y también a otras, incluso las estructuras que soportaban las tejas; se estima que son más de cien personas las afectadas con esta situación, entre ellas adultos mayores y personas con alguna discapacidad, por lo que ya se han entregado algunas ayudas urgentes. La institución educativa El Guayabo también perdió parte de la cubierta del techo.

“Tenemos al menos cinco veredas sin energía eléctrica en este momento y tenemos alrededor de unas dos, tres vías taponadas por la caída de árboles de considerable magnitud. Por fortuna, no contamos hasta ahora con ninguna persona lesionada. Fue un vendaval de grandes proporciones y aún no terminamos de hacer la evaluación general. Tuvimos que interrumpir algunas acciones por el tema del tiempo, pero vamos a retomar tipo cinco y media de la mañana para tener un balance general”, dijo el alcalde Quintana.

Las emergencias se reportaron en el sector de El Vergel, parte baja y parte alta, y San Isidro, parte alta, y el sector cercano a la troncal panamericana que limita con el corregimiento de Versalles.