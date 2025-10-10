Luciano Pons sobre su futuro en Atlético Bucaramanga: “hay conversaciones”

Atlético Bucaramanga es líder de la Liga Colombiana con 27 puntos tras 14 compromisos disputados, producto de 8 victorias, 3 empates y 3 derrotas, para un rendimiento del 64.29% bajo la dirección del técnico Leonel Álvarez.

Luciano Pons es el delantero centro del ‘Leopardo’, y máximo goleador de la competencia con 8 anotaciones en 13 participaciones, los mismos tantos de Carlos González (Alianza).

Con la camiseta de Bucaramanga, el argentino de 35 años completa 20 goles y 3 asistencias en 3.200′ minutos en campo, y en exclusiva con El Vbar de Caracol Radio, el atacante reveló detalles sobre su posible continuidad en el club. Cabe mencionar que Pons pertenece a Universidad de Chile, y está cedido en calidad de préstamo hasta diciembre de 2025, en Atlético Bucaramanga.

Sobre su continuidad en Bucaramanga

“En Chile tengo un año más de contrato, yo estoy a préstamo en Bucaramanga hasta diciembre. Sé que hay conversaciones entre Bucaramanga a y Universidad de Chile, pero como digo siempre, eso lo dejo en manos de mi representante junto con la dirigencia de Bucaramanga para que todo llegue a un buen camino. Yo solo trataré de pensar en el torneo”, respondió Luciano.

¿Su deseo es quedarse en Bucaramanga?

“Hoy el deseo mío es que salgamos campeones y ponerle la segunda estrella al escudo. Uno logrando la segunda estrella, en diciembre se pueden abrir las negociaciones y hacer las cosas de la mejor manera con más tranquilidad”, aseguró el argentino con pasado en Independiente Medellín.

“Las ganas de continuar están, pero eso no depende de mí, depende de los dirigentes”, afirmó.

¿Tiene el convencimiento de salir campeón de Liga en diciembre?

“Tenemos un gran equipo, con muchos jóvenes, con mucha experiencia y eso hace una combinación muy buena que se refleja en el campo de juego”, manifestó.

“Tenemos un portero ídolo en Bucaramanga. En defensa, el lateral izquierdo que hoy es Salas, es el único que no ha salido campeón”, declaró.

“Tenemos al chino (Sambueza) que maneja todo el juego de Bucaramanga, y gracias a Dios en la delantera estamos convirtiendo goles, no solamente yo, cuando le toca entrar al chico Medina también lo hace de la mejor manera y esto es muy importante para nosotros", complementó.

“Si seguimos por este camino podemos llegar a finales y dar pelea para llegar a una nueva final. Tenemos que asegurar la clasificación y dar un paso clave el domingo", expresó acerca del compromiso frente a Unión Magdalena.

Acerca de la forma que debe jugar el equipo

“A veces el equipo tiene que trabajar para el ‘9′, porque uno sabe que si está bien posicionado puede marcar gol y eso le da confianza al equipo para que maneje el partido con tranquilidad", reveló Luciano.

Sobre el interés de otros clubes colombianos

“Hubo llamados de equipos que han preguntado como va la situación, pero cuando había que poner un préstamo se hacía más difícil la situación y Bucaramanga fue el primero que dijo ’yo pongo el préstamo, yo confío en Luciano’, y por eso elegí venir acá”, sentenció el atacante.

“De Medellín nunca tuve ningún llamado, se decidieron por Fydriszewski, que hoy le está yendo muy bien y lo felicito porque es una gran persona y se lo merece. El único que puso el 100% de la confianza en mí fue Bucaramanga", enfatizó.