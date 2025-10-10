El periodista Juan Esteban Vásquez cayó a una quebrada y quedó con graves heridas

Ciudad Bolívar- Antioquia

El periodista Juan Esteban Vásquez Fernández, exeditor del periódico El Colombiano, quedó gravemente herido luego de sufrir un accidente de tránsito en la vereda La Linda del municipio de Ciudad Bolívar, en el suroeste de Antioquia. La persona fue rescatada con vida y trasladada al hospital local, pero ante la gravedad de las lesiones tuvo que ser remitida a Medellín.

Según el reporte que le entregó a Caracol Radio el comandante de bomberos Luis Enrique Rivera, el comunicador se movilizaba en un vehículo particular tipo estacas y, por razones que están siendo investigadas, perdió el control y cayó unos 15 metros a una quebrada donde quedó atrapado en la cabina que quedó destruida.

“Fue por ahí por los lados del Tres que se rodó. El muchacho quedó dentro del carro, ya cuando me llamaron a mí, era una señora y como que ya lo habían sacado de la cabina del vehículo, ya lo habían sacado del río. Ya los muchachos subieron, lo terminaron de sacar y ya el muchacho estaba muy mal, porque estaba muy aporreado la cabeza, la cara; él hasta vomitó varias veces, estaba muy mal. Entonces ellos llegan al hospital y ahí mismo, al ratico, lo trasladaron para Medellín intubado. Es que estaba muy mal”, relató el socorrista.

El comunicador fue editor del periódico El Colombiano, pero renunció a ese medio de comunicación luego de una denuncia de acoso sexual con una compañera del mismo diario y por ahora tiene una condena de primera instancia por el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir. Él está en libertad mientras se surte el proceso de apelación en instancias superiores.