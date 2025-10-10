Estos son los cinco destinos preferidos por los bogotanos para el puente del Día de la Raza 2025

Destinos preferidos por los bogotanos para el Día de la Raza 2025 Foto: Alcaldía de Girardot

Después de varias semanas, vuelven los puentes festivos en Colombia con la celebración del Día de la Raza para este lunes 13 de octubre. Este además marcará el final de la semana de receso escolar al cual tienen derecho los colegios, tanto públicos como privados, a nivel nacional.

Precisamente, este factor hace que muchas familias deseen aprovechar la ocasión para viajar y conocer diferentes destinos dentro y fuera del país antes de retomar sus actividades habituales en el trabajo o los estudios. Además, las terminales de transporte y los aeropuertos presentan un alto flujo de pasajeros durante esta época del año debido a demanda de viajeros.

En el caso de Bogotá, se espera una importante movilización de personas por vía terrestre. Según explica el Distrito, unos 346.690 pasajeros se transportaron durante los primeros días de la semana de receso escolar a través de la Terminal de Transporte. Asimismo, se estima que el viernes 10 de octubre será la jornada en la que habrá mayor afluencia de ciudadanos por la llegada del fin de semana.

Por otra parte, las autoridades distritales también dieron a conocer los cinco destinos en Colombia que tendrán mayor demanda de por parte de los bogotanos para visitar en lo que queda de la semana de receso escolar. Estos son.

Sogamoso

Sogamoso es uno de los municipios más populares de Boyacá debido a su clima y a su patrimonio cultural. Además, se encuentra ubicado en el corredor central del departamento, donde también aparecen Tunja, Paipa, Duitama y Nobsa.

Por otra parte, la “Ciudad del Sol” cuenta con sitios de interés como la Plaza de la Villa, la Gruta de la Virgen y su camino, el Templo del Sol de los antiguos muiscas o el Centro Poblado de Morca.

Girardot

Un destino que siempre llama la atención en Cundinamarca es Girardot gracias a su clima cálido y a su cercanía con el río Magdalena. Esto hace que muchas personas decidan visitarlo para disfrutar las piscinas, el Sol y los deportes náuticos que se pueden llevar a cabo.

Por otra parte, cuenta con monumentos históricos como el Parque de la Locomotora o el Puente Férreo. Asimismo, se caracteriza por las ferias y fiestas que se celebran durante el año.

Fusagasugá

Saliendo por la Autopista Sur, en Bogotá, también se encuentra Fusagasugá, la cual recibe el nombre de la “Ciudad Jardín de Colombia” a raíz de la abundante producción de plantas y flores ornamentales. Además, su buen clima la hace un buen destino para viajar un fin de semana desde la capital del país.

Algunos de sus sitios de interés son el Parque Natural de Fusagasugá, donde se pueden realizar actividades como el senderismo, la observación de aves y el camping. Además, el café y las flores son sus principales productos a nivel agrícola.

Cali

Cali, mejor conocida como la Sucursal del Cielo, cuenta con una vibrante cultura marcada por su gastronomía y sus festivales que giran en torno a la salsa. Si bien en diciembre es ampliamente visitado por la celebración de la Feria de Cali, recibe la llegada de varios turistas en otras épocas del año.

Algunos de sus sitios más populares son el Cristo Rey, el suburbio de Juanchito o la Plazoleta Jairo Varela, la cual rinde un homenaje a la salsa.

Ibagué

Al igual que Cali, Ibagué también cuenta con un gran prestigio en Colombia por su variedad gastronómica, marcada por la lechona y el tamal. Asimismo, cuenta con un clima cálido que lo hace ideal para muchas personas que buscan hacer diferentes actividades para salir de la rutina.

Por otra parte, su apodo de la Capital Musical de Colombia se debe a los festivales que resaltan el folclor de la región. Eso sin mencionar el paisaje natural que ofrecen lugares como el Cañón de Combeima.