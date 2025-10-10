Empresario de la caña fue rescatado tras secuestro en zona rural de Palmira

El reconocido empresario del sector azucarero, Felipe Tanaka, fue víctima de un secuestro en la zona rural de Palmira, en el sector de Guanábanal, cerca al corregimiento El Bolo. El hecho fue perpetrado por hombres armados que lo abordaron en su finca.

Debido a la rápida reacción del Gaula de la Policía Nacional y a la oportuna alerta de los trabajadores del predio, se activó un plan candado que permitió localizar el vehículo en el que era transportado el empresario.

“Nuestros uniformados lo interceptaron en zona rural. Se implementó el plan candado, hubo una persecución y los delincuentes abandonaron el carro con la víctima. El vehículo era de su propiedad”, confirmó la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Valle.

Actualmente, Felipe Tanaka está recibiendo atención médica para evaluar su estado de salud. Según información preliminar, habría recibido algunos golpes durante el secuestro.

Las autoridades investigan quiénes estarían detrás del hecho. Aunque no se ha confirmado la autoría, en la zona delinque la compañía Adán Izquierdo, perteneciente a las disidencias de las FARC.

La Policía destacó que la colaboración de la comunidad fue clave para ejecutar el operativo que permitió la liberación del empresario.